Chemikalie in Unterkunft: Sprengstoffexperten rücken aus

Paar in Oberpfalz festgenommen - Substanz auch in angemietetem Zimmer - vor 1 Stunde

ERBENDORF - Noch sind die Hintergründe völlig unklar: Im oberpfälzischen Erbendorf nahm die Polizei ein Paar fest, das eine nicht definierbare Substanz transportierte. Auch in einem angemieteten Zimmer wurden die Ermittler fündig.

Das Landeskriminalamt schickte Experten der Technischen Sondergruppe. © ToMa



Das Landeskriminalamt schickte Experten der Technischen Sondergruppe. Foto: ToMa



Die Polizei nimmt den Vorfall offenbar ernst. Noch am Freitagabend rückten Experten der Technischen Sondergruppe (TSG) des Landeskriminalamtes an. Die Sprengstoffexperten sollen klären, um was es sich bei der derzeit noch nicht definierbaren Substanz handelt.

Das Paar, das in einer angemieten Unterkunft in Erbendorf (Landkreis Tirschenreuth) auffiel, wurde in einem Auto gestellt und festgenommen. Während der Kontrolle entdeckte die Polizei das Material. Wie die Ermittler dem Paar auf die Spur kamen, ist derzeit noch unklar. Auch in dem angemieteten Zimmer sollen sich Chemikalien befinden.

Man müsse in Betracht ziehen, dass es sich "um gefährliche Chemikalien und gegebenenfalls sprengstoffverdächtige Substanzen" handelt, teilt das Polizeipräsidium Oberpfalz mit. Eine Gefahr für Anwohner und die Öffentlichkeit besteht nach ersten Erkenntnissen der Polizei nicht. Die Kripo Weiden hat die Ermittlungen übernommen.

Die Polizei betont: Die Personalien der vorläufig festgenommenen Personen sind bislang noch nicht gesichert. Auch warum sie die Chemikalien transportierten, ist unklar.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.