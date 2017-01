Chor aus Batzhausen hilft Waisen

Musicalaufführung zum Jubiläum brachte 10 620 Euro an Spenden für Tansania - vor 1 Stunde

BATZHAUSEN - Seit rund eineinhalb Jahrzehnten sammelt die ehemalige Neumarkter Hebamme Elisabeth Ostalecki mit viel Energie Spenden und Hilfsgüter für ein Waisenhaus in Tansania. Jetzt hat sie vom Chor VielHarmonie aus Batzhausen 10 620 Euro für den Bau eines Brunnens bekommen.

Katharina und Norbert Schneider überreichen den Spendenscheck des Chores VielHarmonie an Elisabeth Ostalecki (rechts). m © Foto: Werner Stur



Der bekannte und bei seinem treuen Publikum beliebte Chor VielHarmonie aus Batzhausen mit seinen derzeit 57 Sängern feierte im letzten Jahr seinen zehnten Geburtstag. Zum Jubiläum hatte Chorleiterin Katharina Schneider ein Musical über die alttestamentarische Figur der Rut getextet und vertont.

Aufführungen gab es in der Pfarrkirche St. Johannes der Täufer in Batzhausen, in der Pfarrkirche St. Willibald in Deining, in der Lorenzkirche in Berching, in der Stadtpfarrkirche St. Andreas in Parsberg und in der Stadtpfarrkirche St. Johannes der Täufer in Velburg. Überall waren die Kirchen voll, die Begeisterung war riesengroß. Die vielen Zuhörer zeigten aber auch eine große Spendenbereitschaft und öffneten ihr Herz sowie ihre Geldbeutel für die Waisenkinder in Tansania.

Erfolgreiche Tournee

Dieser Tage traf sich der Chor zu einer Feier in Batzhausen. Bei einem gemeinsamen Abendessen mit Sketchen, Musik und Gesang ließ man die Jubiläumstournee Revue passieren. Die Chorleiterin bedankte sich bei allen Mitwirkenden, die das Musical zu einem großartigen Erlebnis werden ließen.

Viel Beifall brandete auf, als Katharina Schneider und ihr Ehemann Norbert die Spendensumme in Höhe von 10 620 Euro bekanntgaben und den symbolischen Scheck an Elisabeth Ostalecki überreichten. Die zeigte sich begeistert und gerührt zugleich und sagte ein großes Dankeschön. Das Geld werde ohne Abzüge an die Missionsschwester Veronica Petri weitergeleitet.

Ostalecki und Schwester Veronica haben im Jahr 1965 gemeinsam die Ausbildung zur Hebamme in Bamberg gemacht. Seitdem verbindet die beiden eine tiefe Freundschaft. Die Schwester, die auch liebevoll „Stern der Hoffnung“ oder „Mama Vero“ genannt wird, ist seit dem Jahr 2000 unermüdlich als Koordinatorin für das Gesundheitswesen der Diözese Morogoro in Tansania tätig. Sie gründete zum Beispiel Krankenstationen in vielen Dörfern der Diözese, organisierte eine Mutter-Kind-Betreuung und baute das „Medical Board“ auf, das all diese Stationen mit Medikamenten versorgt und deren Mitarbeiter betreut.

Schulen angegliedert

Außerdem kümmert sich Schwester Veronica um das Waisenhaus der Missionsschwestern in Morogoro, dem auch ein Kindergarten, eine Grundschule und eine Berufsschule angegliedert sind. Mit dem Geld vom Chor VielHarmonie soll dort ein neuer Brunnen gebaut werden.

VON WERNER STURM