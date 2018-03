Christen im Kreis Neumarkt feiern die Auferstehung

Gottesdienste zu Ostern im Bistum Eichstätt — Infos zu Berching und Neumarkt - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Mit festlichen Gottesdiensten in der Osternacht vollenden die Christen die dreitägigen Feiern von Tod und Auferstehung Jesu.

Der Münsterchor wird die Ostergottesdienste in St. Johannes in Neumarkt wieder besonders stimmungsvoll gestalten. © Foto: Andreas Seitz



Die Osternachtsfeier beginnt mit einem Feuer vor der Kirche, an dem die Osterkerze entzündet wird. Mit dem Verkündigungsruf "Christus das Licht" wird sie in den noch dunklen Kirchenraum getragen. Die Gemeinde hört das gesungene Exsultet, dann folgt ein Wortgottesdienst mit mehreren Lesungen. Nach der letzten Lesung aus dem Alten Testament stimmt der Priester das Gloria an, nun erklingen erstmals Glocken und Orgel wieder. Es folgt eine Lesung aus dem Neuen Testament sowie die Verkündigung des Osterevangeliums. In der anschließenden Tauffeier erneuern die Gläubigen ihr Taufversprechen. Die Eucharistiefeier bildet den Schluss des Osternachtsgottesdienstes.

In der katholischen Pfarrei Berching werden der Karsamstag, die Auferstehung des Herrn und Ostern ganz besonders gefeiert. Das Kinder-Gottesdienst-Team lädt heute zur Andacht ein. Treffpunkt ist um 15 Uhr in St. Lorenz. Die Feier der Osternacht in der Stadtpfarrkirche beginnt um 20 Uhr mit dem Entzünden der Osterkerze am geweihten Osterfeuer. Männerschola und Chor der Stadtpfarrkirche musizieren unter der Leitung von Peter Hummel zusammen mit Jürgen Grätz an der Orgel und Kantorin Astrid Weigl in der festlichen Osternachtliturgie. Zu hören sind Kompositionen von Andrea Gabrieli, Joseph Werndl, Walter Hirt und Christian Heiß. Nach dem Ostersegen erklingt das feierliche "Halleluja" aus dem Messias von Georg Friedrich Händel.

Am Ostersonntag finden um 9 Uhr in der Stadtpfarrkirche und um 9.30 Uhr im Seniorenheim St. Franziskus Ostergottesdienste statt. Zum Abschluss des Ostersonntags wird um 17 Uhr in der Pfarrkirche eine Vesper, das "Abendlob der Kirche", gebetet. Am Ostermontag ist um 9 Uhr Pfarrgottesdienst und um 10.30 Uhr Familiengottesdienst. In der Kapelle des Seniorenheims St. Franziskus ist am Karsamstag um 18 Uhr die Feier der Auferstehung und am Ostersonntag um 9.30 Uhr feierlicher Ostergottesdienst. Am Ostermontag Gottesdienst um 9.30 Uhr.

Der Münsterchor St. Johannes ist in der Osternacht (20.30 Uhr) sowie am Ostersonntag (9.30 Uhr) zu hören.

ZWeitere Informationen zu den Gottesdiensten finden sich unter www.bistum-eichstaett.de/ostergottesdienste.

