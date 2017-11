Christkind Daisy teilt erste Gaben aus

Neumarkter Himmelsbotin knipste das Licht im Neuen Markt an - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Im Neuen Markt war bereits himmlischer Besuch zu Gast: Das Neumarkter Christkind Daisy Miranda hat dort offiziell die Weihnachtszeit eröffnet.

Umringt von vielen Kindern und deren Eltern hatte die Himmelsbotin schon ein paar adventliche Worte und die ersten kleinen Geschenke parat. Mit adventlicher Musik stimmte die Blaskapelle Berngau die Besucher auf die staade Zeit ein. Mit einem Klick schaltete das Christkind dann auch die Weihnachtsbeleuchtung des Einkaufszentrums ein.

Die nächste Gelegenheit, das Christkind zu erleben, ist am Donnerstag, 30. November: Da eröffnet Daisy Miranda um 17 Uhr den Weihnachtsmarkt vor dem Rathaus.

