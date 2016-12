"Christkind" Elias hatte es an Heilig Abend eilig

NEUMARKT - Wenigstens einen Vorteil hatte es, als Papa Carsten und Mama Katja an Heilig Abend von ihrem Wohnort Hilpoltstein nach Neumarkt ins Klinikum brausten: Die Straßen waren frei.

Carsten und Katja Wechsler haben sich mit Sohnemann Elias ihr schönstes Weihnachtsgeschenk selbst gemacht.



Alles andere hätte Katja Wechsler auch gar nicht brauchen können: Nachdem sich Elias erst viel Zeit gelassen hatte und auf den berechneten Geburtstermin am 16. Dezember gar keine Lust hatte, gab er am 24. Dezember Vollgas – in nicht einmal zwei Stunden war er auf der Welt; 3040 Gramm schwer, 49 Zentimeter groß und eines der Christkinder, die Heilig Abend im Klinikum zur Welt kamen.

Ein besonderes Geschenk für das Paar, das Neumarkt bewusst ausgewählt hatte: „Ich bin hier auf die BOS gegangen und vom Klinikum haben wir nur Gutes gehört“, sagt Papa Carsten und kann vor Stolz und Verliebtheit kaum die Augen von seinem Erstgeborenen lassen.

Ob das nächste Kind nun an Ostern kommen soll? „Nein“, sagt Mutter Katja, „jetzt ist erstmal Pause angesagt – und Zeit für Elias“. Die ersten Audienzen von Presse und Großeltern hat Elias größtenteils verschlafen. Katja Wechsler streichelt ihm den Kopf: „Mal sehen, wie‘s weitergeht, wenn wir morgen zuhause sind.“

