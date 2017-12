Christkind freut sich schon

Laura eröffnet am 9. Dezember die Spitalweihnacht in Freystadt - vor 1 Stunde

Christkind Laura Hämmerling und Bürgermeister Alexander Dorr (Mitte) stellen den Flyer mit den Weihnachtsaktionen vor. © Foto: Anne Schöll



Ein Flugzettel mit dem Programm der Freystädter Spitalweihnacht und was sonst noch im Gemeindegebiet zur Weihnachtszeit los ist, liegt im Rathaus und in den Freystädter Fachgeschäften aus.

Neben der Krippenausstellung am dritten Adventswochenende, Advents- und Weihnachtssingen in Sulzkirchen und Möning oder den Dorfweihnachtsmärkten, um nur einiges zu nennen, dominiert die Freystädter Spitalweihnacht das weihnachtliche Geschehen am zweiten und dritten Adventswochenende.

Wieder mit dabei ist die 17-jährige Freystädterin Laura Hämmerling, die erneut in das Gewand des Freystädter Christkinds schlüpft. "Ich bin froh, dass ich diese Aufgabe ein zweites Mal übernehmen darf", strahlt sie. "Es hat im vorigen Jahr riesigen Spaß gemacht".

Am Samstag, 9. Dezember, eröffnet sie ihren Markt zusammen mit Bürgermeister Alexander Dorr offiziell um 17 Uhr. Offen ist er bereits ab 15 Uhr. Um 16 Uhr haben die Mädchen und Buben der Freystädter Kindertagesstätte ihren großen Auftritt. Danach spielt ab 17 Uhr die Stadtkapelle Freystadt weihnachtliche Blasmusik.

An den Ständen gibt es von Handarbeiten über Kunsthandwerk bis hin zu Schmuck jede Menge zu entdecken. Für die leiblichen Genüsse wird ausgiebig gesorgt. Der Verein KinderFREYzeit lädt alle Mädchen und Buben ein, ihren Wunschzettel zu gestalten und mit einem Luftballon versehen, in den Himmel steigen zu lassen.

Am Sonntag, 10. Dezember, beginnt der Markt bereits um 14 Uhr. Eine halbe Stunde später haben die Kids der 2a der Martini-Grundschule einen Auftritt. Ab 17.30 Uhr übernimmt Christian Brandl die musikalische Unterhaltung.

Weihnachtliche Stadtführung

Die dazugehörige Freystädter Kinderweihnacht startet um 15 Uhr im Spitalstadl mit einer Weihnachtsshow der Kindertheatergruppe "Bubbels", die einen zweiten Auftritt um 16.30 Uhr haben. Es gibt eine Malecke und eine Märchenstunde mit einer Büchereimitarbeiterin gegen 18 Uhr.

Am Samstag, 16. Dezember, wird das Markttreiben ergänzt mit einer weihnachtlichen Stadtführung. Treffpunkt ist um 17.30 Uhr beim Gasthof Pietsch. Der Unkostenbeitrag inklusive eines Glühweins beträgt vier Euro.

Große Verlosung

Am Sonntag 17. Dezember, ist die große Weihnachtsverlosung um 19 Uhr mit dem Christkind, das die Gewinnerlose zieht. Die Preise, Gutscheine im Wert von 250 Euro, 150 Euro, 50 Euro und 20 mal 25 Euro werden nur an Anwesende weitergegeben. Die Losabschnitte sind im Flyer eingearbeitet um müssen mit Namen versehen bis spätestens Freitag, 15. Dezember, bei den Freystädter Fachgeschäften abgegeben worden sein.

An diesem Sonntag werden ab 15 Uhr Kutschfahrten angeboten. Weihnachtliche Weisen bringt die Blaskapelle Thannhausen mit. Nach der Verlosung beschenkt das Christkind die anwesenden Kinder.

ZAnmeldung für die weihnachtliche Stadtführung ist erforderlich unter = (0 91 79) 94 90 43.

ANNE SCHÖLL