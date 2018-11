Christkind Leonie eröffnet Neumarker Weihnachtsmarkt

NEUMARKT - Warme Mützen, große Augen und rote Nasen: Viele sehr junge Besucher haben schon jetzt aufs Christkind gewartet — auf Leonie Felger, die vom Neumarkter Rathaus aus den Weihnachtsmarkt eröffnet hat.

Ob diese süßen Gaben aus den Händen des Christkinds Leonie Felger himmlisch süß schmecken? Viele Kinder wollten es beim Auftakt zum Weihnachtsmarkt in Neumarkt ausprobieren. © Foto: André De Geare



"Ooohhh", raunte die Menge, als das Christkind erscheint. Vorher hat Rudi Kohlmann "Vom Himmel hoch" intoniert, dann trat Leonie ans Fenster im ersten Stock mit Lichterkranz im Haar und goldenen Flügel-Ärmeln am Gewand. Souverän sprach die 16-Jährige den Prolog. Für viele bedeute die Weihnachtszeit Einkaufsstress und Trubel – auf dem Weihnachtsmarkt winke dagegen "ein bisschen Rast, ein bisschen Ruh".

Stadtpfarrer Norbert Winner, der mit seinem evangelischen Kollegen Pfarrer Martin Hermann auch bei der Eröffnung am Rathaus war, wies noch einmal darauf hin: Weihnachten sei "nicht irgendein Winter- oder Lichterfest, sondern das Geburtsfest Jesu".

Die Eröffnungsabend war ein Bilderbuch-Abend. kalt und klar, erleuchtet von den Lichtern an Bäumen und Häusern am Oberen und Unteren Markt. Neumarkt habe "noch nie so schön geleuchtet wie jetzt", sagte der Innenstadtreferent des Stadtrats, Bernd Lehmeier. Dazu trug auch OB Thomas Thumann bei, der den großen Weihnachtsbaum am Markt per Knopfdruck illuminierte und sagte, er hoffe auf weiterhin gutes Wetter, auch ein bisschen Schnee.

Zum Advent gehört auch Süßes — so scharten sich die Kinder ums Christkind, um sicher himmlisch schmeckende Schokolade aus dem goldenen Korb zu kriegen.

