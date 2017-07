Christophorus ist da: Neue Fischer-Skulptur im MLF

Neumarkt: Förderverein hat die Plastik aus der SPUR-Phase gekauft - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Der Verein der Freunde des Museums Lothar Fischer kauft für das Museum eine wichtige SPUR-Plastik: Fischer schuf die Christophorus-Figur im Jahr 1959.Ab Mittwoch, 12. Juli, ist die Arbeit im MLF zu sehen.

Diese Skulptur Lothar Fischers aus der SPUR-Zeit hat der Förderverein nun erworben. © MLF



Diese Skulptur Lothar Fischers aus der SPUR-Zeit hat der Förderverein nun erworben. Foto: MLF



2017 feiert die Gruppe SPUR (1957-1965) ihr 60-jähriges Bestehen. Das MLF freut sich daher besonders, dass es dem engagierten Verein der Freunde des Museums Lothar Fischer e.V. unter dem Vorsitz von Arnold Graf dieses Jahr gelungen ist, für das Neumarkter Museum die Lothar-Fischer-Bronze Christophorus aus dem Jahr 1959 zu erwerben.

Die Arbeit im Wachsausschmelzverfahren ist ein Unikat und zählt zu Lothar Fischers (1933-2004) wichtigen Werken aus der frühen SPUR-Phase. Motivisch stellt die Plastik denfrühchristlichen Heiligen Christophorus dar, der häufig als Hüne mit Stab abgebildet wird, das Jesuskind auf den Schultern tragend. Heute ist er als Schutzheiliger der Reisenden bekannt.

Bei der bewegten Lothar-Fischer-Arbeit im so genannten Facettenstil ist das Motiv nicht gleich erkennbar. Die Bronze ist jedoch ein markantes und aussagekräftiges Beispiel für diesen Schaffensstil um 1960, den die Künstlergruppe SPUR mit ihren Mitgliedern Lothar Fischer, Heimrad Prem, Helmut Sturm und HP Zimmer in Anlehnung an den bayerischen Barock aufgriff.

Auch Max Beckmanns Mappenwerk "Die Hölle von 1914" war für diese Werkphase inspirierend. So wird dieser Neuerwerb auch ein bedeutendes Exponat für die Herbst-Ausstellung im Museum Lothar Fischer sein. Unter dem Titel "Max Beckmann auf der SPUR" (ab 22. Oktober) werden nicht nur Max-Beckmann-Blätter aus dem Museum der bildenden Künste Leipzig präsentiert, sondern auch zahlreiche SPUR-Exponate aus der Phase des Facettenstils.

Über das außergewöhnliche Werk, das der knapp 400 Mitglieder zählende, aktive Förderverein für das Museum Lothar Fischer erworben hat, um es dem Museum zu vermachen, freut sich nicht nur die Lothar & Christel Fischer Stiftung, sondern auch die Stadt Neumarkt.

Zu sehen ist der Christophorus ab Mittwoch, 12. Juli, während den Öffnungszeiten im Erdgeschoss des Museums. Je ein Besucher in Begleitung eines Mitgliedes des Fördervereins hat an diesem Tag freien Eintritt.

Zu sehen ist außerdem die Sonderausstellung "Monika Grzymala - Formationen, Raumzeichnungen". Grzymala ist 1970 in Polen geboren, lebt heute in Berlin und wird im In- und Ausland immer wieder mit zahlreichen Ausstellungen gewürdigt.

nn