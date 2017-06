Akrobatisch, bunt, clownesk - toll war das Nanu!?-Kinderfest der Neumarkter Nachrichten in Neumarkt.

Bei Guteneck in der Oberpfalz ist ein 70-Jähriger tödlich verunglückt. Er fuhr offenbar gegen einen Baum, anschließend rollte das Auto noch rund 400 Meter über ein Feld und blieb an einer Böschung stehen. Als die Rettungskräfte eintrafen, war der Fahrer bereits verstorben.

Am Samstag Abend gab es Altstadtfest vom Feinsten: Bei angehmen Temperaturen machten die Neumarkter die Nacht zum Tag.

Auch die Zeitungsente Paula Print macht gerne Urlaub. Einige Gegenden hat sie schon besucht. Welche Städte und Länder folgen als nächstes? Und welche Erlebnisse macht sie unterwegs? Nehmt Paula Print mit auf Eure Reise, schickt uns Eure Fotos (mit ein paar Infos dazu) bis Freitag, 23. Juni 2017 und/ oder stimmt über das Foto ab (Schulnoten von 1 bis 6), das euch am besten gefällt. Paula Print gibt es für 3 bis 5 Euro (je nach Größe) in der NN-Geschäftstelle, Mühlstraße 5 in Neumarkt, zu kaufen: montags 7.30- 17 Uhr, dienstags bis donnerstags 7.30-17.30 Uhr und freitags 7.30-16 Uhr; Fronleichnam bleibt geschlossen.