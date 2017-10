Chronik von St. Martin in Deinschwang mit Herzblut erstellt

Zum 300. Weihejubiläum der Filialkirche in Deinschwang ist ein Kirchenführer erschienen — Feier am 8. Oktober - vor 3 Stunden

LAUTERHOFEN/BALLERTSHOFEN - Anlässlich des bevorstehenden 300. Weihejubiläums der Filialkirche "St. Martin" in Deinschwang hat die Katholische Kirchenstiftung einen Kirchenführer herausgegeben mit zahlreichen Informationen zur Geschichte der Ortschaft und der kleinen Kirche mitsamt der Innenausstattung.

Bei der Vorstellung des Kirchenführers Deinschwang: Pfarrer Gerhard Ehrl und die Autoren Kreisheimatpfleger Rudi Bayerl, Kirchenpfleger Hans Braun, Hans Brand, Hans Sendlbeck und Magdalena Meier, verantwortlich für die Gestaltung. Foto: F.: jr



Wie der neue Kirchenpfleger Hans Braun erläuterte, habe sein verstorbener Vorgänger Georg Deinhard den Anstoß zu dieser Chronik gegeben, die nun die mit Herzblut engagierten Autoren Rudi Bayerl, Hans Brand, Hans Sendlbeck und Hans Braun im Gasthaus Sichert in Ballertshofen vorgestellt haben. Für die Gestaltung des Werkes zeichnen Magdalena Meier aus Ballertshofen und Hans Braun verantwortlich.

Kreisheimatpfleger Rudi Bayerl dankte allen Beteiligten für diese "tolle Geschichte", bei der er gerne mitgewirkt hat, "eine schöne Arbeit". Wie Bayerl berichtete, habe die kleine Ortschaft in früheren Zeiten als Zwischenstation auf den Handelswegen nach Altdorf oder Hersbruck mit der Möglichkeit, auf der wasserarmen Anhöhe die Zugtiere tränken zu können, einmal eine wesentlich größere Bedeutung gehabt als heute.

Die jetzige Kirche habe mindestens drei Vorgängerkirchen gehabt, die nach Brand und Zerstörung immer wieder auf den Resten der alten Kirchen aufgebaut wurden. Sicher gab es um 1400 eine gotische Kirche, worauf das älteste Teilstück der Kirche, das Sakramentshäuschen, das sich schräg hinter dem Altar befindet, eindeutig hinweist.

Bayerl gab einen umfassenden Abriss der Historie des "Sitzleins" Deinschwang, dessen letzter bedeutender Eigentümer der 1337 verstorbene Ritter Seyfried Schweppermann gewesen ist.

Auffallende Elemente der Innenausstattung heute sind der vollständig in die Außenwand eingelassene Beichtstuhl, der Hochaltar mit dem Bild des heiligen Martin im Stil der Nazarenerkunst, in den Seitenaltären die Maria mit dem Jesuskind, flankiert vom Heiligen Rochus und dem heiligen Sebastian, die Figur einer "vornehmen Frau auf Rosen" und ein heiliger Josef mit dem heiligen Joachim und der heiligen Ottilia sowie eine Figurengruppe der zwölf Apostel in "beachtlicher künstlerischer Qualität".

Am Sonntag, 8. Oktober 2017, um 10 Uhr wird das 300. Weihejubiläum gefeiert. Die Festmesse zelebrieren Domdekan Willibald Harrer und Prodekan Gerhard Ehrl, für die musikalische Gestaltung sorgen die Deinschwanger Sänger und die Wurschtbachtaler Musikanten. Als Ehrengäste werden Staatssekretär Albert Füracker, Landrat Willibald Gailler und Bürgermeister Ludwig Lang erwartet.

Die 71 Seiten umfassende, mit zahlreichen Bildern ausgestattete Chronik kann bei Kirchenpfleger Hans Braun, Deinschwang 10, 92283 Lauterhofen, beim Pfarramt oder bei der Marktverwaltung für 6,50 Euro bezogen werden.

JUTTA RIEDEL