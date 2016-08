Circus Krone: Weiße Löwen kommen nach Neumarkt

Im September gastiert der älteste Zirkus Europas auf dem Festplatz - vor 50 Minuten

NEUMARKT - Nach vier Jahren Abwesenheit kommt der Circus Krone ab Donnerstag, 22. September, in die Stadt. Im Programm "Evolution" geht es um die Entwicklung des Zirkusses. Und da soll alles dabei sein: Von den Anfängen um 1905 mit Pferden bis hin zu einer fliegenden Harley Davidson.

Er ist Weltrekord-Halter mit der größten Raubtiernummer: Martin Lacey tritt mit 26 weißen und goldfarbenen Tigern und Löwen in der neuen Show des Circus Krone auf. Auch in Neumarkt. © Foto: Privat



Wenn der Circus Krone in die Stadt kommt, dann ist das wohl so, als würde auf dem Volksfestplatz kurzfristig ein neuer Stadtteil einziehen: Der Platz, den das familiengeführte Unternehmen in vierter Generation braucht, misst "vier bis fünf Fußballfelder", sagt Markus Strobl, deren Leiter für Marketing und Medien.

Dabei sind dann 400 Menschen, 352 Wagen und 170 Tiere, von denen aktuell 100 bei der neuen Show mitwirken. Sowie 54 Artisten, Tierlehrer, Clowns aus 14 Nationen und fünf Kontinenten - "es ist unser 110-Jahre-Jubiläumsprogramm. Da sollte es Superlative sein - unser komplettes Spektrum zeigen". Und deswegen sind alle Darsteller auch irgendwie Medaillenträger, Meister, des berühmten Circus-Festivals Monte Carlo – oder wie Tiger-Partner Martin Lacey aus Großbritannien Weltrekordhalter mit der größten Raubtiernummer, die mit 26 weißen und goldfarbenen Tigern und Löwen aufwartet.

"Wir gehen mit anderen Zirkussen hart ins Gericht"

Markus Strobl zeigt die Krone-App: Eine Löwin im Handy. © Foto: Fritz Etzold



„Es soll eine Reise um die Welt und in die vergangenen Jahre des Circus Krone sein“, sagt Strobl. Für jede Vorstellung stünden 4000 Plätze der insgesamt 4500 verfügbaren zur Verfügung, es sei das größte Zirkuszelt der Gegenwart mit Investitionen von weit über einer Million Euro, sagt der Pressesprecher. Für die Show "Evolution" haben der Zirkus und einer der Köpfe hinter dem Spiel Pokémon Go eine neue App entwickelt, die die weißen Tiger loslässt und die junge Generation an den Krone binden soll.

Dem Sprecher ist wichtig, zu betonen, dass es viele unabhängige Studien gibt, die mehrfach untermauern, dass es den tierischen Mitgliedern der Krone-Familie bestens gehe und sie hier oft bessere Bedingungen für ein langes Leben mit guter Gesundheit hier vorfänden als in der Natur – da argumentiert er unter anderem mit dem üppigen Fortpflanzungswillen. Und: "Wir gehen mit anderen Zirkussen und Zoos sehr hart ins Gericht und fordern höhere Auflagen für die Tierhaltung."

Am Tag der Premiere in Neumarkt – Donnerstag, 22. September – kann man den Tieren im Zoo des Zirkusses zwischen 10 und 13 Uhr bei freiem Eintritt näher kommen. Die Vorstellungen beginnen von 22. bis 27. September um 15.30 und um 20 Uhr sowie am Sonntag um 11 und um 15 Uhr.

Tickets gibt es zwischen 16 und 42 Euro (zuzüglich Vorverkaufsgebühren oder an der Tageskasse).

Andreas Munkert