Circus Sambesi begeisterte in Freystadt

Die tollen Auftritte der Geburtstags-Gala öffnete die Herzen und nicht zuletzt die Spenden-Portemonnaies - 02.07.2017 15:20 Uhr

FREYSTADT - Deutschlands fantastische junge Fußballer hatten am Samstag eine Pause eingelegt. So brauchte der Circus Sambesi für die Abendvorstellung in Freystadt keine Konkurrenz zu fürchten. Es wäre auch schade gewesen, das tolle Programm zu verpassen, das Direktor Karl Nidermayer im 30. Jahr des Bestehens zusammengestellt hat.

Die Tortuga Pirates entführten die Besucher in die Karibik. © F.: Biersack



Jung, gewandt, mit Begeisterung bei der Sache und die Erfahreneren sogar beeindruckend gut, sind auch die Akrobaten, die sich in der Manege auf dem Festplatz tummelten und die vielen Kinder und Erwachsenen im blauen Zelt immer wieder zu Beifallsstürmen hinrissen.

In magisches Fackellicht tauchten Flying Fire das Circusrund, mit offenem Mund bestaunten die Kinder das Geschick von Alex mit den Diabolos, ließen sich von Blacky bezaubern und über die Magic Butterflies braucht man nicht mehr viel zu sagen. Die sind einfach reizend.

Bis aufs I-Tüpfelchen passte nach der Pause wieder die Choreografie der Tortuga Pirates, die sich dafür Anleihen bei Johnny Depp und anderen Zombie-Kollegen aus der Karibik genommen hatten. Mucksmäuschenstill war es da auf den dicht besetzten Rängen. Auch bei den beiden jungen Frauen, die sich "Incredibile", unglaublich nennen, hörte man nur leise die Popcorntüten knistern, wenn sie sich elegant in den vom Himmel hängenden Ringen aalten, reckten und streckten.

Wiedersehen nach 30 Jahren: Die Mitglieder des „Circus Phantasticus“ waren dieses Mal nur Zuschauer.



Während die Menikellis und das Duo Mita noch ein wenig mit dem Lampenfieber zu kämpfen hatten, zeigten die Kaleidos aus Regensburg eine ausgefeilte Nummer aus der Rubrik Tanz-Akrobatik.

Nach den Vorstellungen wurden die Besucher wie immer seit drei Jahrzehnten um Spenden gebeten, die ohne Abzug an die Stiftung "Menschen für Menschen" gehen, die Karlheinz Böhm vor vielen Jahren gegründet hat, um in Äthiopien zu helfen. Die Freystädter waren großzügig und ließen insgesamt 4450 Euro in die Bauchläden klimpern und flattern.

CHRISTIAN BIERSACK