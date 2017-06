Circus Sambesi gastiert wieder in Freystadt

Gastspiel am 1. Juli — Artisten treten ohne Gage für "Menschen für Menschen" auf - vor 13 Minuten

FREYSTADT - Freystadt war für den Circus Sambesi in den 30 Jahren seines Bestehens schon immer ein gutes Pflaster. Mit dem Gastspiel am Samstag, 1. Juli, wird das halbe Dutzend voll gemacht.

Sigi Bombik zeigt bei der Installation der Circus-Beleuchtung, dass Akrobatik kein Privileg von Akrobaten ist. © Foto: Christian Biersack



Vorstellungen sind um 15 und 19 Uhr auf dem Festplatz. Wie immer ist der Eintritt frei. Nach den circensischen Vergnügungen wird um eine Spende gebeten, die ohne einen Cent Abzug an die Stiftung "Menschen für Menschen" geht, die in Äthiopien erfolgreiche Entwicklungsarbeit leistet. Der inzwischen verstorbene Gründer Karlheinz Böhm besuchte vor Jahren den Circus Sambesi, als der in Freystadt spielte. Dort trug er sich auch in das Goldene Buch der Stadt ein.

Die Artisten, Akrobaten und Aufbauhelfer, die Direktor Karl Nidermayer um sich versammelt hat und von denen einige schon von Anfang an dabei sind, treten ohne Gage aufbeziehungsweise arbeiten in ihrer Freizeit. Anreise und Verköstigung zahlen sie aus eigener Tasche. Vom 3. bis 27. Juli erinnert eine Ausstellung im Neumarkter Rathaus an die Stiftung "Menschen für Menschen".

hcb