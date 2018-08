Circus Sambesi kommt nach Neumarkt: Aufbau läuft

Artisten werden am Samstag, 1. September, für den guten Zweck auftreten - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Eine Woche Vorlauf braucht es für die Aufführungen des Circus Sambesi: "Der Aufbau ist harte Arbeit, aber sie lohnt sich jedes Mal wieder", sagt Zirkus-Gründer Karl Nidermayer. Am Samstag finden in Neumarkt wieder zwei Aufführungen statt – mit einem besonderen Highlight.

Seit 31 Jahren ist der Circus Sambesi in der Oberpfalz für den guten Zweck unterwegs. Artisten zeigen ehrenamtlich ihr Können. Nach den Auftritten wird um Spenden für die Stiftung „Menschen für Menschen“ gebeten, die Hilfsprojekte in Äthiopien unterstützt – ein Herzensanliegen des Gründers Karl Nidermayer. © Fotos: André De Geare



"Ob es regnet oder brütend heiß ist, wir müssen aufbauen, wenn der Termin steht", sagt Karl Nidermayer. Immerhin: Sobald das große Zirkuszelt steht, sind die ehrenamtlichen Helfer vor Regen oder Sonne geschützt. Seit 31 Jahren ist der Circus mit ehrenamtlichen Artisten in der Oberpfalz unterwegs und sammelt Spenden für die Stiftung "Menschen für Menschen" von Karlheinz Böhm, die in Äthiopien aktiv ist.

"Am gefährlichsten sind die großen Masten", erzählt Nidermayer. Glücklicherweise sei in den 31 Jahren aber noch nie ein Unfall passiert. Die rund 15 Aufbauhelfer sind ein eingespieltes Team: "Wenn man lange dabei ist, kennt man jeden Zentimeter im Zelt", sagt der Gründer.

So gut wie heute lief es nicht immer. "In der Anfangszeit war das schon hart. Bei den Gemeinden war das ein Spießrutenlauf", erinnert er sich. Doch schnell ist der Circus bekannt geworden. Den karitativen Zweck verliert Nidermayer nie aus dem Blick: "Sobald ich wieder in Äthiopien bin und die Erfolge der Projekte sehe, bin ich wieder komplett motiviert weiterzumachen."

Zu tun hat Karl Nidermayer immer: "Erst kürzlich haben wir einen Wagen neu gestrichen, eine Elektrofirma wartet regelmäßig die Technik und der Fuhrpark muss noch effektiver werden", findet er.

"Nachwuchs wäre schön"

Früher mussten viele Bestandteile noch zerlegt werden – das ist heute dank größerer Fahrzeuge nicht mehr nötig. Dennoch würde sich der Gründer über junge Ehrenamtliche freuen: "Mittlerweile ist unsere Aufbautruppe ja fast ein Rentnerzirkus", sagt er lachend.

Mit den Auftritten am Samstag, bestehend endet die Saison für den Circus – aber mit einem Highlight: Der Jonglier-Weltmeister Thomas Dietz aus Regensburg zeigt seine Künste. Mit LED-Lichtern zaubere er ganze Bilder, schwärmt Nidermayer, der sich auf einen bestimmten Moment freut: "Das Schönste ist, wenn nach den Aufführungen die Augen der Erwachsenen genauso strahlen wie die der Kinder."

Die beiden Vorstellungen sind am Samstag um 15 und 19 Uhr auf dem Gelände in der Dreichlingerstraße.