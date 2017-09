Circus Sambesi lädt zu Benefizkonzert

Es spielen fünf Neumarkter Bands heute ab 19 Uhr beim alten Bauhof - vor 37 Minuten

NEUMARKT - Der Circus Sambesi hat für den heutigen Freitagabend ein Benefiz-Konzert mit den fünf Neumarkter Bands „De Andern“, „Akut“, „Wayback“, „446 Hz“ und den „Rock-Sixties“ organisiert.

Impressionen vom Auftritt des Circus Sambesi auf dem Neumarkter Volksfestplatz. © Fritz Wolfgang Etzold



Los geht es um 19 Uhr im Zirkuszelt, das am alten Bauhof in Neumarkt (gegenüber dem Real“ in der Dreichlingerstraße aufgebaut ist.

Statt eines festen Eintrittspreises sind die Besucher wieder dazu angehalten, Spenden zugunsten der Stiftung „Menschen für Menschen“ zu geben. Der Verein leistet in Äthiopien mit diversen Projekten Hilfe zur Selbsthilfe.