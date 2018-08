Circus Sambesi spielt wieder in Neumarkt

NEUMARKT - Der "Circus Sambesi" feierte 2017 sein 30-jähriges Bestehen und gastiert am Sonntag, 1. September, mit zwei Vorstellungen (15 und 19 Uhr) auf dem Gelände des alten Bauhofs an der Ecke Freystädter Straße / Dreichlinger Straße in Neumarkt.

Das Zelt des Circus Sambesi wird wieder auf dem alten Bauhofgelände aufgestellt und erwartet an der Ecke Freystädter Straße / Dreichlinger Straße zahlreiche spendenfreudige Besucher. © Foto: Stefan Moßhammer



Karl Nidermayer hatte 1987 die Vision mit Hilfe eines Wohltätigkeitszirkus’ den ärmsten der Armen in Äthiopien zu helfen. Karl-Heinz Böhms Stiftung "Menschen für Menschen" hatte Nidermayer so stark inspiriert, dass er keine Mühen scheute und mit Hilfe von Freunden und Freiwilligen dieses Großprojekt auf die Beine stellte.

Seitdem gab der Circus Sambesi über 130 Vorstellungen in Nordbayern und sammelte dabei fast 700 000 Euro Spenden für "Menschen für Menschen". Nach der extrem erfolgreichen Jubiläumssaison 2017 soll es nun genauso weitergehen.

In seiner 31. Saison macht der Circus Sambesi auch Station in Neumarkt. Die Vorstellungen sind am 1. September um 15 Uhr und 19 Uhr und dauern jeweils rund zwei Stunden.

Der Eintritt ist frei. Es wird stattdessen um Spenden für "Menschen für Menschen" gebeten. Etliche besondere Gaststars wie der achtmalige Jonglierweltmeister Thomas Dietz werden dieses Mal das Zirkusprogramm mit hochwertigen Nummern bereichern.

Mit dabei im Sambesi-Programm: Der achtmalige Jonglier-Weltmeister Thomas Dietz.r © Foto: Stefan Moßhamme



Viele erklärten Karl Nidermayer für verrückt, als er 1987 beschloss, seinen Kindheitstraum Circusdirektor endlich in die Tat umzusetzen: Ohne zu wissen, wie man ein Zirkuszelt überhaupt aufbaut, kaufte sich Nidermayer ein Zelt. Mit seiner Idee und seiner Begeisterung konnte der Zirkus-Aktivist viele Freunde um sich scharen. Gemeinsam versuchten sie sich daran, das Zelt zum Stehen zu bringen. Fragt man Karl Nidermayer heute nach dieser Zeit, berichtet er lachend, dass das Zelt viele Male wieder zusammengestürzt ist. Aber ans Aufgeben dachte dennoch keiner: Alle waren bereits viel zu elektrisiert von der Idee "Circus Sambesi".

Auftritt ohne Gage

Bald nach dem ersten erfolgreichen Zeltaufbau fanden sich auch viele Künstler, die bereit waren, ohne Gage aufzutreten. Es dauerte nicht lange bis sich der kleine Circus einen Namen machte und sogar Karl-Heinz Böhm persönlich vorbeikam, um sich eine Vorstellung anzuschauen.

www.circus-sambesi.de

nn A. HADERLEIN