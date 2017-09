Circus Sambesi sprengt in Neumarkt Rekorde

Besucheransturm zum Tournee-Abschluss - Spenden übertrafen alle Erwartungen - vor 35 Minuten

NEUMARKT - Gut zwölf Stunden nachdem die Musik verklungen ist und die zahlreichen Besucher das Zelt verlassen haben, ist Brigitte Simbeck mit einer Handvoll weiterer Verantwortlicher des Circus Sambesi schon wieder im Zirkuszelt nahe des Real in Neumarkt zugange. Hier sind die Erinnerungen an den vorherigen Abend besonders präsent: "Wir hatten so viele Zuschauer wie noch nie", sagt sie - immer noch überwältigt.

aha/toe