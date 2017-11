Circus-Verein Neumarkt fehlt Hallenzeit

NEUMARKT - Alle Vereine seien mit dem Belegungsplan für die städtischen Turnhallen zufrieden, hat Martin Meier (UPW) in der letzten Sitzung des Stadtrats gesagt. Der Circus-Verein kann diese Äußerung nicht nachvollziehen.

Meier hatte damit die Ablehnung einer weiteren Dreifachturnhalle begründet.

Und beim Turnverein damit einen Nerv getroffen. Sieben Stunden in der Halle der Weinberger-Schule seien ihnen zugewiesen worden, sagt Vorsitzender Alexander Radeck: montags von 20 bis 22 Uhr, mittwochs von 18 bis 20 Uhr und freitags von 14 bis 17 Uhr - die letzteren allerdings nur im Sommer. Es bleiben also vier Hallenstunden, von denen die Montags-Zeit auch nur sehr eingeschränkt geeignet sei, weil zu spät für Kinder.

"Unser Verein hat 1500 Mitglieder, die zu 96 Prozent unter 18 Jahre alt sind", sagt Radeck. Allein am ersten Trainingstag haben 70 Kinder neu angefangen. Es gibt 32 Gruppen, die jede Woche jeweils für drei Stunden trainieren. Sie trainieren im Artico und am Samstag in der landkreiseigenen Halle des Ostendorfer Gymnasiums. Doch die Kapazitäten sind längst erschöpft. Auf mindestens zusätzliche 30 Stunden schätzt er den Bedarf an zusätzlichen Hallenzeiten.

Schulhalle ist eine Mensa

Bis 2010 unterstützte die Stadt den Circusverein mit 34 Hallenstunden in der Theo-Betz-Schule und im Turnerheim. Die Schulhalle ist inzwischen eine Mensa und in der neuen Turnerheim-Halle werden die Artisten nicht berücksichtigt.

