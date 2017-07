Circusverein hat die UPW auf seiner Seite

NEUMARKT - Der Circusverein will eine feste Trainingsstätte im Turnerheim, dafür sollen die Schlossspiele ihren fest zugesagten Theatersaal hergeben. Im Stadtrat stößt das Ansinnen des Circusvereins auf geteiltes Echo.

Die Handwerker sind mit dem Innenausbau beschäftigt. Die Bühne, Technik, Verdunklung und Akustikdecke sind noch nicht eingebaut. Werden sie auch nicht, wenn der Circusverein eine Mehrheit im Stadtrat überzeugt. © Foto: André De Geare



Die Handwerker sind mit dem Innenausbau beschäftigt. Die Bühne, Technik, Verdunklung und Akustikdecke sind noch nicht eingebaut. Werden sie auch nicht, wenn der Circusverein eine Mehrheit im Stadtrat überzeugt.



Die Idee entstand bei einem Treffen von OB Thomas Thumann und Heidi Radeck, dem Kopf des Circusvereins. Wenn es für die Akrobatik-Übungen keine Stunden in städtischen Hallen gibt, könnte man doch den für einen Theatersaal vorgesehenen Raum im historischen Kopfbau des Turnerheims als festen Trainingsraum für den Circusverein zu nutzen. "Mini-Bühnen gibt es genug in Neumarkt", sagt Radeck.

Seitdem hat sie sich an alle Stadträte gewandt, telefonisch und per Mail, war auch in der Fraktion der UPW und dort offene Türen eingerannt.

Die UPW befürchtet, dass die Bühne über das Jahr hinweg nur nur selten genutzt wird. "Deshalb kann es nach Meinung der gesamten Fraktion nur gutgeheißen werden, Kinder und Jugendliche an Sport und Bewegung heranzuführen und eine adäquate Alternativlösung anzuvisieren", sagt Sprecher Martin Meier. FDP-Frau Helga Hoerkens ist derselben Meinung: "Die Bühne ist zu klein, aber was noch schlimmer ist, es gibt keinen Raum für Bühnenelemente oder Requisiten."

Die Grünen sind nicht abgeneigt, aber noch nicht zu einem abschließenden Entscheidung gekommen, so Thomas Leykam.

SPD und CSU hingegen wollen nicht an dem Beschluss pro Theatersaal rütteln. "Die Verwaltung muss eine Lösung finden für den Circusverein, aber nicht an dieser Stelle", sagt CSU-Fraktionsschef Markus Ochsenkühn.

SPD-Kollegin Ursula Plankermann, früher selbst Vorsitzende der Schlossspiele, meint: "Der Circusverein soll ausreichend Platz in einer Turnhalle erhalten, aber nicht in diesem Saal." So sieht es auch Flitz-Vorsitzender Dieter Ries. "Die Stadt soll dem Circusverein helfen, aber der Umbau sollte durchgezogen werden."

Der Theaterverein Schlossspiele ist allerdings alles andere als begeistert. "Wir kehren sehr gerne in das Turnerheim zurück und brauchen die Bühne dort", sagt Vorsitzende Elisabeth Lang.

