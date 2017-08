Claudia Roth: "Kinderrechte gehören ins Grundgesetz"

NEUMARKT - Grüne Prominenz in Neumarkt: An einer Podiumsdiskussion im Berggasthof Sammüller zum Thema "Starke Familien contra Kinderarmut" nahm Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth teil.

Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth (re.) gab bei der Podiumsdiskussion über „Starke Familien contra Kinderarmut“ im Gasthof Sammüller den Ton an. © Foto: Franz Xaver Meyer



Als weitere Teilnehmer begrüßte Gabriele Bayer, die Kreisvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, Yvonne Rösel, die Direktkandidatin der Grünen für den Wahlkreis, die Streetworkerin Brit Trabanth, den Familientherapeuten und Erzieher Michael Ströll sowie als Moderator Stefan Schmidt, den Grünen-Bezirksvorsitzenden. In den zwei Stunden kam nicht nur das Podium zu Wort, sondern auch die Zuhörer beteiligten sich mit Wortmeldungen.

Die Frage, ob Kindern eine Lobby fehlt, beantwortete Claudia Roth sehr ausführlich. Wichtig sei es, die Familien zu schützen, egal wie das Familienmodell aussieht. "30 Prozent der Kinder leben nämlich inzwischen nicht in der herkömmlichen Ehe", sagte Roth. Wenn jedes fünfte Kind, das sind rund 2,5 Millionen, von Armut betroffen sei, dann sage dies viel über den Nachholbedarf aus. Kinderrechte gehören nach Roths Ansicht ins Grundgesetz, auch wenn manche Rechtspolitiker der Grünen diese im Artikel 1 des Grundgesetzes abgedeckt sehen. "Wir sind das Land der klugen Köpfe und der großen Herzen", meinte sie.

Familientherapeut Michael Ströll betonte, dass es ein Skandal sei, wenn Familien nur mit privaten Spenden über die Runden kommen. "Das ist eine Aufgabe des Staates", verdeutlichte er.

Yvonne Rösel hat beobachtet, dass die Kinderarmut oft nicht sichtbar sei. Streetworkerin Brit Trabanth berichtete über ihr Aufgabenfeld in Postbauer-Heng.

Die Grünen fordern in ihrem Wahlprogramm eine jährliche Entlastung der Familien in Höhe von zwölf Milliarden Euro. "Wir brauchen mehr qualitätvolle Betreuungseinrichtungen besonders für die Kinder von Alleinerziehenden", ergänzte Claudia Roth. Die Arbeitgeber müssten umdenken und auch andere Arbeitszeitmodelle für Väter anbieten, die sich stärker der Erziehungsarbeit widmen wollen. Die Grünen wollen länger dauernde, flexible finanzielle Unterstützungsmodelle je nach der Lebenssituation anstelle des bisherigen Elterngeldes.

"Kinder benötigen Hilfestellung. Man muss sie heranführen, wie man Wissen erwirbt und mit ihnen in eine Bücherei gehen", erläuterte die Streetworkerin. Eltern seien immer wieder überfordert mit der Kinderziehung, die man aber nicht der Schule überlassen könne. Kooperation zwischen Schule und Elternhaus wäre ein Lösungsansatz", meinte Michael Ströll.

"Wir wollen niemand eine bestimmte Lebensform aufzwingen, aber Kind und Karriere müssen für die Frau vereinbar sein", lautete die Überzeugung der Bundestagsvizepräsidentin. Die kommunalen Strukturen müssten unbedingt gestärkt werden. Hier liege der Ansatz zur Stärkung der Familien. Darin stimmten alle auf dem Podium überein.

Trabanth schlug vor, dass Kitas auch am Wochenende geöffnet sein sollten, weil manche Frauen am Wochenende arbeiten. Die grüne Ortsvorsitzende Teresa Häußinger, selbst Mutter eines Kleinkindes, meinte, dass Erziehung nicht so schwer sei, wenn man einen inneren Kompass hat und seinem Nachwuchs selbstständiges Denken beibringt. Claudia Roth pflichtet ihr sofort bei. "Die Demokratieoffensive mit eigener Meinung fängt in der Familie an", sagte Roth und erhielt dafür Applaus. Tags darauf besuchte Roth das Weißwurstmuseum beim Gasthof Wittmann. "Ich esse nämlich sehr gerne Wurst", gestand die Politikerin.

