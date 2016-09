"Combined Resolve": US-Army trainiert in Hohenfels

HOHENFELS - Ab Mittwoch, 14. September, wird auf dem Trainingsgelände in Hohenfels wieder der Ernstfall simuliert: Die US-Army startet die Militärübung „Combined Resolve VII“, besonders auf den Straßen kann die Zivilbevölkerung etwas davon mitbekommen.

Während der Übungszeit werden verstärkt Militärfahrzeuge zwischen den Trainingsarealen in Hohenfels und Grafenwöhr sowie zwischen Hohenfels und Parsberg umherfahren. Insbesondere in den frühen Morgenstunden können zwischen Hohenfels und dem Parsberger Bahnhof auch schwer gepanzerte Fahrzeuge gesichtet werden. Allerdings, so teilte die US-Army mit, beschränken sich die Fahrten auf die Straßen.

Die anderen Verkehrsteilnehmer sind dazu aufgerufen, besonders umsichtig zu agieren, wenn vor oder hinter ihnen Militärfahrzeuge unterwegs sind. Aufgrund des Gewichts, der Größe und des eingeschränkten Sichtfeldes fahren die Militärfahrzeuge zudem nur sehr langsam.

Die US-Army sei darum bemüht, „ein gutes Mitglied in der Gesellschaft zu sein“, wie sie selbst in einer Pressemitteilung schreibt, und legt die Übungseinheiten deshalb – wenn möglich – auf montags bis freitags während der normalen Arbeitszeiten. Jedoch sei dies nicht immer möglich: „Manche Trainingseinheiten erfordern die Abend- oder Nachtstunden beziehungsweise manchmal auch die Wochenenden“, so die US-Army weiter.

