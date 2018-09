Critical Mass dreht Runde um Altstadt von Neumarkt

Selbstbewusst und mit Musik: Die Critical Mass trat wieder in die Pedale. Das Ziel der Radtour rund um die Neumarkter Altstadt: Wenn mehr als 15 Fahrradfahrer gemeinsam unterwegs sind, gelten sie für die StVO als Kolonne, also als ein Fahrzeug. Zu zweit Nebeneinanderfahren ist da erlaubt, und wenn der erste in der Kolonne bei grün über eine Ampel fährt, dürfen alle mit, auch wenn es inzwischen rot wird. Jeden zweiten Freitag im Monat ist das nun geplant, sagt Clemens Hübner, der die weit mehr als 15 Teilnehmer, vom Kind bis zur Rentnerin, begrüßt. Olaf Böttcher beschallt die Gruppe vom Rad-Anhänger aus. Mit ihren drei Kindern Luzie, Morris und Marlon ist Sandra Winter dabei — die Kinder haben noch Kameraden vom WGG mitgebracht, die das Kolonnengefühl austesten wollen und die Idee lustig finden. © Fritz Etzold