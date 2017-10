Crohn- und Colitis-Tag am Klinikum Neumarkt

Am Mittwoch gibt es Informationen zu chronisch-entzündlichen Darmkrankheiten - vor 3 Stunden

NEUMARKT - Mit Informationsständen und Vorträgen beteiligt sich das Darmzentrum am Klinikum Neumarkt am bundesweiten Crohn- und Colitis-Aktionstag am Mittwoch, 4. Oktober.

Mehr als 320 000 Menschen in Deutschland leiden heute unter entzündlichen Darmerkrankungen, davon etwa 120 000 an Morbus Crohn und 200 000 an Colitis ulcerosa. Beide Krankheiten sind bisher wenig bekannt.

Um das zu ändern beteiligt sich das Klinikum Neumarkt in diesem Jahr an der Aktion des Kompetenznetzes Darmerkrankungen und der DCCV (Deutsche Morbus Crohn und Colitis ulcerosa Vereinigung) zum Crohn- und Colitis-Tag. Am Mittwoch, 4. Oktober, ab 18 Uhr sollen Betroffene, Angehörige und interessierte Besucher über die Diagnostik und Therapie von chronisch entzündlichen Darmerkrankungen informiert und moderne Untersuchungsmethoden vorgestellt werden.

In der Eingangshalle befinden sich Informationsstände der Selbsthilfegruppe und der Diätberatung. Außerdem wird in einer Videovorführung die laparoskopische Operationsmethode demonstriert. Im Röntgendemoraum informiert Prof. Dr. Claus Schäfer, Chefarzt der Medizinischen Klinik II am Klinikum Neumarkt über die Diagnostik und medikamentöse Therapiemöglichkeiten bei chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen und Prof. Dr. Bettina Rau, Chefärztin der Chirurgischen Klinik am Klinikum über.

