CSU-Basis im Landkreis Neumarkt sieht Wahlrechtsstreit gelassen

NEUMARKT - Die Reform der Reform: Der Streit um das Kommunalwahlrecht in Münchner CSU-Kreisen ist für die christlichsozialen Lokalpolitiker im Landkreis Neumarkt eher weniger der Aufreger. Die heimischen Rathauschefs reagieren recht gelassen auf den Konflikt zwischen Horst Seehofer und der CSU-Landtagsfraktion.

Die ausgefüllten Stimmzettel kann man so oder so auszählen. Über den Modus ist jetzt ein politischer Streit entbrannt. Foto: Foto: Günter Distler



"Die sollen sich ausraufen", meint Richard Graf, der voraussichtlich im Herbst für die CSU den Neumarkter OB Thomas Thumann ablösen will. Dass der CSU-Vorsitzende Horst Seehofer im Gegensatz zu den Abgeordneten nicht zum alten d’Hondt-Auszählverfahren zurückkehren will, weil die Partei in den Geruch komme, sich selbst Vorteile zu verschaffen: Der designierte OB-Kandidat sieht die Kontroverse als normale politische Meinungsbildung.

Mit Blick auf die Verhältnisse in der Neumarkter Kommunalpolitik kann Richard Graf darin kein "Schwerpunktthema" der CSU-Fraktion und "keinen Stressfaktor" erkennen: Der Wählerwille werde in Neumarkt mit dem zuletzt verwendeten Hare-Niemeyer-Auszählverfahren gut abgebildet, alle Gruppen seien im Stadtrat gut repräsentiert. Graf: "Ich würde beim jetzigen Verfahren bleiben und nicht viel ändern."

Das sieht der CSU-Bürgermeister Horst Kratzer (Postbauer-Heng) ähnlich. "Hare-Niemeyer hat sich eingebürgert, ich halte wenig davon, das jetzt umzuändern", sagte Kratzer im NN-Gespräch. Man solle den kleinen politischen Gruppierungen eine Chance einräumen. Vielfalt im Gemeinderat sei wichtig, argumentiert der Rathauschef.

Ohnehin ist es für Kratzer fraglich, ob es gelingen könnte, mit der Rückkehr zum d’Hondt-Verfahren die AfD und ihre Kandidaten bei der Sitzverteilung im Kommunalparlament zu schwächen. Zu der Auseinandersetzung zwischen Seehofer und der Fraktion sagte der CSU-Ortsvorsitzende in Postbauer-Heng: "Das sollte man hinter verschlossenen Türen klären und Einigkeit herbeiführen." Auch der Berchinger Bürgermeister Ludwig Eisenreich stört sich daran, dass in München Uneinigkeit herrscht. Dies sei in der kleinen Politik und in der großen Landespolitik gleichermaßen negativ, meint Ludwig Eisenreich. "Die sollen sich zusammenraufen."

Der Berchinger Bürgermeister hat ausgerechnet, dass die CSU-Stadtratsfraktion mit einem Sitz mehr im Kommunalparlament vertreten wäre, wenn bei der letzten Wahl nach dem d’Hondtschen Verfahren ausgezählt worden wäre.

Gleichwohl könne er mit dem einen oder dem anderen Modus leben. Einerseits hätten die kleinen Parteien das berechtigte Interesse, in den Gremien zu Wort zu kommen. Andererseits bestehe die Gefahr einer "Zersplitterung" der Mehrheitsverhältnisse. Eisenreich erinnerte an die Weimarer Republik und sagte: "Die Demokratie lebt von Mehrheiten."

Der Mühlhausener Bürgermeister Martin Hundsdorfer sieht — ohne eine systematische Analyse vorgenommen zu haben — tendenziell die großen Gemeinderatsfraktionen durch das geltende Auszählverfahren Hare-Niemeyer im Nachteil. Ihm sei aufgefallen, dass deren Kandidaten eine wesentlich größere persönliche Stimmenzahl benötigten, um ein Mandat zu erringen. Auf der Mühlhausener CSU-Liste seien einige junge Kandidaten knapp gescheitert, die einen Sitz errungen hätten, wenn sie mit der gleichen Stimmenzahl für eine andere Gruppierung kandidiert hätten. "Das ist nicht okay", sagte Hundsdorfer.

Bei der Frage nach der Bewertung des Konflikts zwischen dem CSU-Parteichef und der Fraktion hielt sich der Bürgermeister zurück: "Dazu möchte ich keinen Kommentar abgeben."

WOLF-DIETRICH NAHR

