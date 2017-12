CSU fordert: Parkplatz Wunder soll länger bleiben

Neumarkter CSU-Fraktion macht Vorschläge für ein Verkehrskonzept - vor 43 Minuten

NEUMARKT - Die CSU-Fraktion im Neumarkter Stadrat begrüßt, dass jetzt endlich ernsthaft über ein Gesamtkonzept "Verkehr und Parken" nachgedacht werden soll.

Die CSU-Stadtratsfraktion fordert, den Parkplatz auf dem Areal des ehemaligen Hotel Wunder länger zu erhalten. © Wolfgang Fellner



Die CSU-Stadtratsfraktion fordert, den Parkplatz auf dem Areal des ehemaligen Hotel Wunder länger zu erhalten. Foto: Wolfgang Fellner



Seit Beginn der Planungen für das Ganzjahresbad weist die CSU immer wieder auf die Verkehrs- und Parkplatzsituation im Bereich der Mühlstrasse bis zu den Realschulen hin. Jetzt kommen Umgestaltung Stadtpark und Hochschule dazu. Man dürfe diese Projekte aber nicht für sich alleine sehen, sondern als ein gesamtes Konzept, da diese räumlich in unmittelbarer Nähe lägen, heißt es in einer Mitteilung.

"Wir begrüßen ausdrücklich eine Hochschule in Neumarkt und auch der Innenstadtstandort bietet für die Neumarkter Altstadt eine große Chance", so Fraktionsvorsitzender Markus Ochsenkühn.

Jetzt sei der Zeitpunkt, über ein sinnvolles zukunftsträchtiges Gesamtkonzept zu diskutieren, wie von den CSU Stadträten Ferdinand Ernst und Peter Ehrensberger sowie Verkehrsreferent Bierschneider (UPW) in der letzten Stadtratssitzung gefordert. Dieses Konzept solle nicht nur den Autoverkehr, sondern auch Fußgänger und Fahrradverkehr beinhalten. Der Umgriff müsse vom Ganzjahresbad, über die Seel- und Remontenstraße und die Mädchenrealschule bis zum Parkplatz "Wunder" reichen.

Parkdeck an der Mühlstraße

Die CSU schlägt vor, die Umgestaltung des Stadtparks in zwei Bauabschnitte zu unterteilen. So könnten der Nord- und der Zentralbereich sowie der Hirschgraben in einem ersten Abschnitt bearbeitet werden. Den Umbau des Parkplatzes Wunder könnte man als zweiten Bauabschnitt noch etwas zurückstellen. Die Hochschule solle ja im Umgriff von Residenzplatz und Glasergasse angesiedelt werden. Erst wenn der gesamte Raumplan und damit die Größe der Hochschule klar definiert seien, sollte dann die abschließende Überplanung des "Wunder-Areals" erfolgen.

Zudem sei ein Parkdeck auf dem Grundstück Ecke Mühlstrasse / Am Evangelienstein eine sinnvolle Option. Die Vorteile einer effektiveren Nutzung als bei einem ebenerdigen Parkplatz, Verbesserung der Parksituation sowie eine Entschärfung des Parksuchverkehrs lägen auf der Hand, so die CSU-Fraktion.

Sparen am Stadtpark

Zum Thema Stadtparkneugestaltung erhofft sich die CSU-Fraktion, dass Ihre vorgebrachten Bedenken bezüglich der hohen Kosten von 5,4 Millionen ernst genommen und Überlegungen zur Kostenreduzierung im Arbeitskreis gemacht werden.

nn