CSU-Kreisverband bestätigt Alois Karl

NEUMARKT - Der CSU-Kreisverband hat sich für die anstehenden Herausforderungen formiert: Mit überwältigender Zustimmung wählten die Delegierten den Vorstand; Kreisvorsitzender Alois Karl wurde mit 93 Prozent im Amt bestätigt. Nach einer kämpferischen Rede, für die es viel Applaus gab, sagte er aber auch ganz klar: In zwei Jahren wird er nicht mehr antreten.

Drei starke Männer im CSU-Kreisverband: Landrat Willibald Gailler, Vorsitzender MdB Alois Karl und Staatssekretär Albert Füracker, Vorsitzender des Bezirks Oberpfalz. Foto: Foto: Wolfgang Fellner



Wenn wir geschlossen kämpfen, dann sind wir stark: Das war die Botschaft aller Redner an diesem Abend. Zum einen will Alois Karl mit einem fulminanten Ergebnis das Bundestagsmandat verteidigen, zum anderen setzt die CSU zum Sturm auf das Neumarkter Rathaus an. Und das mit einer Vehemenz, die bei den beiden Wahlen zuvor so nicht zu spüren war.

"Es ist die Zeit der Spatenstiche und alle Projekte, auch solche, die man selbst nicht anstieß, werden plötzlich zur Chef-Sache", sagte Richard Graf, OB-Kandidat der CSU in Neumarkt. Tugenden, die lange verschüttet waren, würden plötzlich neu entdeckt: "Da gibt es dann eine Bürgerbefragung." Dazu könne er nur sagen: "Liebe Leute, es ist soweit – Wahlkampfzeit."

Für die anstehenden Wahlen, sagte Alois Karl, setze er auf Häuserkampf: "Die Kandidaten gehen von Tür zu Tür." Das sei erfolgreich. Richard Graf sei in Neumarkt inzwischen als OB-Kandidat "auf die Überholspur gezogen", das unterstütze er: "Wir machen das." Es müsse "bis zur letzten Patrone gekämpft werden", sagte Karl, und das bis zum letzten Tag: Es dürfe keine Routine einziehen, der Wähler würde dies merken. Er rief zur Geschlossenheit auf: "Die Leute wissen, wer wir sind."

Nur noch zwei Jahre

"Ich kandidiere noch einmal für zwei Jahre", sagte Alois Karl. Das habe er zugesagt, als er den Kreisverband vor zwei Jahren übernommen habe, als Albert Füracker, zum Bezirksvorsitzenden gewählt, dieses Amt niederlegen musste. In den kommenden zwei Jahren solle ein Nachfolger aufgebaut werden. Bundestags- und OB-Wahl seien heuer, Landtagswahl 2018. Der neue Kreisvorsitzende könne dann starten, ohne gleich in einen Wahlkampf ziehen zu müssen.

Die Wahlergebnisse

Kreisvorsitzender: Alois Karl (174 abgegeben, 173 gültig, 161 Ja, 93,06 Prozent), Stellvertreter: Susanne Hierl (170 abgegeben, 166 gültig, 157 Ja, 94,58 Prozent), Heidi Rackl (168 abgegeben, 167 gültig, 150 Ja, 89,82 Prozent), Alois Scherer (165 abgegeben, 162 gültig, 146 Ja, 90,12 Prozent), Jochen Zehender (164 abgegeben, 161 gültig, 151 Ja, 93,78 Prozent), Schatzmeister: Maximilian Federhofer (169 abgegeben, 168 gültig, 158 Ja, 94,05 Prozent), 2. Schatzmeisterin: Melanie Stigler (154 abgegeben, 151 gültig, 146 Ja, 96,69 Prozent), Schriftführer: Markus Ochsenkühn (170 abgegeben, 168 gültig, 162 Ja, 96,43 Prozent), Stellvertreterin: Christine Purbach (167 abgegeben, 164 gültig, 156 Ja, 95,12 Prozent).

Kassenprüfer: Kornelia Beckmann, Martha Christa, Beisitzer: Albert Deß (80), Stephan Meier (79), Josef Bauer (78), Elmar Forster (78), Michael Gottschalk (70), Alexander Dorr (69), Wolfgang Wild (66), Heinz Sperber (64), Gerlinde Delacroix (58), Pia Hübschmann (57), Angelina Stigler (56), Roswitha Schick (56), Eduard Meier (55), Bernhard Kraus (54), Christian Bauer (48), Regina Lindner (47), Ludwig Eisenreich (46).

Bezirksdelegierte: Albert Füracker (132), Willibald Gailler (128), Susanne Hierl (124), Alois Karl (122), Jochen Zehender (122), Albert Deß (116), Heidi Rackl (115), Maximilian Federhofer (111), Alois Scherer (106), Wolfgang Wild (104), Elmar Forster (100), Markus Ochsenkühn (99), Josef Bauer (98), Melanie Stigler (95), Rosmarie Fürst (92), Michael Gottschalk (91), Kornelia Beckmann (88), Gerlinde Delacroix (86), Ludwig Eisenreich (83), Robert Hoidn (82), Bernhard Kraus (82), Richard Graf (80), Christina Lindner (78), Werner Mikulasch (77), Pia Hübschmann (75), Heidi Frank (74), Ilse Werner (74), Harald Frank (72).

Landesdelegierte: Willibald Gailler (131), Alois Karl (121), Susanne Hierl (115), Jochen Zehender (114), Albert Deß (113), Heidi Rackl (100), Maximilian Federhofer (97), Alois Scherer (95), Elmar Forster (88), Josef Bauer (82), Melanie Stigler (73), Gerlinde Delacroix (68), Kornelia Beckmann (67), Rosmarie Fürst (67), Michael Gottschalk (64), Wolfgang Wild (63), Christine Purbach (62), Marco Gmelch (62).

