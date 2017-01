CSU-Mitglieder sind stolz auf „Pyreinander“

Albert Füracker war Gast beim Neujahrsempfang der Partei — Zufrieden mit der Gemeinde-Entwicklung

PYRBAUM - Der Einladung zum Neujahrsempfang der CSU in Pyrbaum waren wieder einmal zahlreiche Ehrengäste, Ehrenamtliche und andere Besucher gefolgt. Als Gastredner war der Landtagsabgeordnete Albert Füracker gekommen.

Die Granden der beiden CSU-Ortsverbände, Bürgermeister der umliegenden Gemeinden, die stellvertretende Landrätin Heidi Rackl und andere Ehrengäste zusammen mit dem Landtagsabgeordneten Albert Füracker. © Foto: Anne Schöll



Im jährlichen Wechsel mit dem Ortsverband Pyrbaum hatte diesmal der Ortsverband Seligenporten-Rengersricht-Schwarzach die Veranstaltung organisiert. In seiner Begrüßung hatte der Ortsverbands-Vorsitzende Xaver Pfister anerkennende Worte für seinen Ehrengast parat: Er habe seine „Freunde nicht vergessen“ und sei immer da, wenn er gebraucht werde.

Pyrbaums Bürgermeister Guido Belzl, der als Hausherr die Aula der Grundschule zur Verfügung gestellt hatte, zog eine positive Bilanz für das vergangene Jahr. „Es ist ein erfolgreiches Jahr gewesen, in dem viele Baumaßnahmen begonnen wurden.“

Auf finanzielle Hilfe angewiesen

Dazu sei man auf finanzielle Hilfe angewiesen, weshalb er Albert Füracker und dem Heimatministerium für die Unterstützung der gemeindlichen Vorhaben dankte. Die stellvertretende Landrätin Heidi Rackl sendete Grüße von Landrat Willibald Gailler und stellte fest: „Es macht Freude, im Landkreis unterwegs zu sein. Die Menschen sind zufrieden.“ Ihr Dank galt auch den Ehrenamtlichen, die in Pyrbaum die Lebensqualität steigern und erhalten.

Füracker erklärte im Hinblick auf seine Partei , dass die CSU Politik auf allen Ebenen mache. Er ergänzte, dass es auf die politische Gemeinschaft ankomme und spielt damit auf landläufige Meinungen an, wonach Politiker nur dann in Erscheinung treten würden, wenn Wahlen anstehen. Hier im Landkreis ist es laut Füracker nicht so: „Wir sind auch sonst da.“

Die Lacher hatte er auf seiner Seite, als er den – wenn auch nicht mehr ganz neuen – Wunsch äußerte: „Ich wünsche mir dies: Lieber Gott, schenke mir einen dicken Geldbeutel und eine schlanke Figur, aber verwechsle es nicht wieder . . .“

Mit Blick auf die Marktgemeinde gerichtet, sagte er anschließend, dass die Pyrbaumer durchaus stolz sein dürfen: Es sei lebenswert in Pyrbaum – auch gefördert durch etliche ehrenamtliche Gruppierungen, von denen erst kürzlich der Förderverein „Pyreinander“ in Bonn für sein Engagement ausgezeichnet worden ist.

Aus Erfahrung wisse er, so der Landtagsabgeordnete weiter, dass es die Ehrenamtlichen seien, die dieses Land tragen. Füracker: „Sie sind unbezahlbar.“ Niemand könne alleine die Welt bewegen. Doch wenn man zusammenhalte, gehe es voran, so der Staatssekretär weiter. Danach streifte er durch die Innen- und Außenpolitik und appellierte wieder einmal an den Zusammenhalt: „Nur miteinander können wir etwas bewegen und dafür sorgen, dass wir in Frieden leben können.“ Er mahnte auch, dass man sich nicht von Stimmungen leiten lassen dürfe. Sein Rezept: Augenmaß, miteinander agieren, Verständnis für andere haben.

Er schloss mit den Worten: „Wir sollten so handeln, dass unser Tun von denen, die nach uns kommen, als kluge Aussaat betrachtet wird.“

ANNE SCHÖLL