CSU Neumarkt zu UPW: "Das alles ist längst bekannt"

NEUMARKT - Die Neumarkter CSU kann nur wenig Neues erkennen in dem Verkehrskonzept, dass die UPW vorgelegt hat.

Verkehrsreferent Jakob Bierschneider (UPW) hatte in einem Arbeitspapier alle Verkehrsprobleme rund um die drei Neumarkter Großprojekte Ganzjahresbad, Hochschule und Stadtpark angerissen (wir berichteten). "Die Vorschläge sind nicht neu und kommen der CSU Fraktion mehr als bekannt vor", meint der CSU Fraktionsvorsitzende Markus Ochsenkühn. Die Christsozialen hätten mehrmals auf den Parkdruck bei Bad, Schulen und Park hingewiesen.

Auch sei ihr Antrag für ein Parkdeck in diesem Bereich nicht weiterverfolgt worden. Der Hinweis der UPW, dass bei der Stadtparkumgestaltung ein Radweg eingeplant werden solle, sei eine Forderung die Umweltreferent Werner Thumann immer wieder im Arbeitskreis Stadtpark vorgebracht habe, so die CSU. Das gelte auch für die Parkplatzsituation an der Mühlstraße.

Wo bleibt "grüne Welle"?

"Wichtig ist für die Neumarkter eine Optimierung der Verkehrsströme", sagt Markus Ochsenkühn. Eine "grüne Welle" sollte im Hinblick auf Umwelt und Wirtschaftlichkeit ein wichtiges Ziel sein. Auch der Pendelbus war in diversen Gremien immer wieder Thema.

"Die Diskussionsgrundlage war also schon lange vorhanden, jetzt sollte man endlich in diese einsteigen", sagt CSU-Stadtrat Marco Gmelch. Die CSU Fraktion freut sich, dass in diesem Zusammenhang auch, das Thema Stadtpark noch einmal diskutiert und optimiert werden kann.

"Die Stadtpark-Umgestaltung ist auf einen guten Weg mit Verbesserungsmöglichkeiten, jetzt sollte man gemeinsam daran arbeiten, eine von den Kosten und der Umsetzung akzeptable Lösung zu finden" so der Fraktionsvorsitzende Ochsenkühn.

