CSU-Vorsitzender Kratzer hundertprozentig gewählt

Chef des Ortsverbandes seit genau 20 Jahren — OB-Kandidat Graf zu Gast: "Mehr Power und Agilität in Neumarkt" - vor 4 Minuten

POSTBAUER-HENG - Der Vorstand des CSU-Ortsverbandes Postbauer-Heng wurde neu gewählt und alle Vorschläge wurden einstimmig angenommen.

Der wiedergewählte CSU-Ortsvorsitzende Horst Kratzer zeichnete langjährige Mitglieder der Christsozialen aus (links der Neumarkter OB-Kandidat Richard Graf). © Foto: Resi Heilmann



Rückblick und Ehrungen treuer Mitglieder waren zwei weitere Punkte der Tagesordnung der Hauptversammlung des CSU-Ortsverbandes im Gasthof Stiegler. Bürgermeister Horst Kratzer erhielt 100 Prozent der Stimmen als wiedergewählter Ortsvorsitzender. Damit hat er das Amt nun bereits seit 1997, also 20 Jahre, damals übernommen von Hans Bradl.

Mit Markus Frank und Silke Nießlbeck sind auch junge Mitglieder aus dem JU-Alter vertreten. Ein sehr gutes Team, gut gemischt mit politisch Erfahrenen und jungem Nachwuchs, so Kratzer.

Die Vorstandswahlen ergaben folgendes Ergebnis: Vorsitzender Horst Kratzer, Stellvertreter Günther Eckstein, Manuel Kratzer, Martina Jacob, Schriftführerin Regina Pflüger, Kassier Erich Pröpster, Medien Ingo Schellschmidt, Vorstandsmitglieder Markus Frank, Ludwig Meyer, Christine Purbach, Dieter Bauer, Silke Nießlbeck, Kassenprüfer Markus Dinkel und Ernst Rötzer.

Delegierte Kreisversammlung: Horst Kratzer, Markus Frank, Manuel Kratzer, Martina Jacob; Ersatzdelegierte Kreisversammlung Ludwig Meyer, Ingo Schellschmidt, Dieter Bauer, Regina Pflüger, Günther Eckstein, Silke Nießlbeck. Anschließend ehrte der wieder gewählte Vorsitzende Horst Kratzer langjährige Mitglieder. Geehrte wurden für 45 Jahre Wolfgang Roider und Ludwig Meyer, 25 Jahre Regina Vogelgesang, Günther Eckstein für 20 Jahre.

Als besonderer Gast war Richard Graf eingeladen, der CSU-Kandidat für die Oberbürgermeisterwahl in Neumarkt. Er stellte sich und seine Politik vor und ging vor allem auf das Thema Ganzjahresbad ein. Nachdem in letzter Zeit scheibchenweise bekannt geworden sei, dass wesentlich weniger Parkplätze entstehen als am Anfang geplant und versprochen worden seien, rege sich Widerstand in der Bevölkerung und Politik. Graf will mehr Power und Agilität in Neumarkt, Entscheidungen wieder mehr mit den Bürgern abstimmen und auch umsetzen.

Der CSU-Slogan "Näher am Menschen" treffe dies sehr gut. Bundestagslistenkandidat Stephan Meier war ebenfalls gekommen und stellte sich vor. Er will mitgestalten in Berlin für die jungen Generation, und an der Seite des "Staatsmannes" Alois Karl könne man da viel erreichen.

