CubaBoarische sagen in Neumarkt Servus und Adios

Große Abschiedstournee führt die Band am 3. Februar in den Reitstadel - vor 51 Minuten

NEUMARKT - Über ein Jahrzehnt haben die CubaBoarischen rund um Hubert Meixner die bayerische Musik revolutioniert, indem sie südamerikanische Rhythmen mit traditioneller Volksmusik gemischt haben.

Die CubaBoarischen gehen auf große Abschiedstournee und spielen noch ein letztes Mal in Neumarkt. © PR



Die CubaBoarischen gehen auf große Abschiedstournee und spielen noch ein letztes Mal in Neumarkt. Foto: PR



Denn Kuba und Bayern sind sich nicht nur menschlich und landschaftlich ähnlich, sondern auch sprachlich. „Kommod´“ beschreibt hierzulande Gemütlichkeit und in Kuba sagt man dazu „commodad“. Nun gehen die CubaBoarischen auf große Abschiedstournee und spielen noch ein letztes Mal unter anderem am 3. Februar um 18 Uhr im Reitstadel in Neumarkt, bevor sie die aktuelle Besetzung auflösen.

Was scheinbar nicht zusammenpasst, wird zu einem einzigartig mitreißenden Musikstil vereint. Die Zuschauer erwartet ein Mix aus heimatlichem Fernweh und Urlaubsgefühlen ohne zu reisen, untermalt von Bildern auf Großleinwand und übertragen in Musik. Bevor die CubaBoarischen nun „Servus und Adios“ sagen, lassen sie ein letztes Mal die Tanzbeine und Ohrmuscheln schwingen.

Karten gibt es ab sofort bei allen üblichen Verkaufsstellen, zum Beispiel in der Touristinfo, per Post unter Telefon (0 94 22) 80 50 40 sowie im Internet auf eventim.de oder agentur-showtime.de.