"D‘Raith-Schwestern und da Blaimer" begeistern in Neumarkt

"D‘Raith-Schwestern und da Blaimer" erzählten im Johanneszentrum vom Oberpfälzer Eheleben und Rentnerdrohnen - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Im nicht ganz ausverkauften Johanneszentrum gastierten "D‘Raith-Schwestern und da Blaimer". So nennt sich das musikalische Trio, das aus dem Oberpfälzer Wald kommt, wie man unschwer heraushören kann.

Die beiden Raith-Schwestern und da Blaimer haben mit gefühlvollen Liedern und humorvollen Ansagen im Johanneszentrum gepunktet. © Foto: Franz Xaver Meyer



"Hart aber herzlich" heißt ihr Programm; die gleichnamige US-Fernsehserie, von der Tanja und ihre jüngere Schwester Susi schwärmten, hat dabei Pate gestanden.

Tanja denkt bei dem Motto auch an ihre 27 Ehejahre mit Andreas Blaimer, den sie nie bei seinem Vornamen, sondern immer mit den Kosenamen "Schatzi" oder "Schneckerl" in Verzückung bringt und für den sie stets Neckereien parat hat. Aus ihrem Eheleben erzählt Tanja einiges im gut zweistündigen Auftritt, sie hat etliche Gschichterl, manchmal in zu breiter Ausführung, mit dabei.

Schwester Susi beschränkt sich aufs Gitarrespielen und Singen. Warum die Raith-Schwestern mit einem Jodler einsteigen, an sich im Alpenraum verortet, bleibt ihr Geheimnis.

Im Song übers Ausschlafen zeigen sie aber, dass sie die Technik gut beherrschen. Tanja – gerade 45 geworden, sinniert übers Älterwerden, nicht zuletzt deshalb, weil sie zu ihrem halbrunden Geburtstag eine Rentner-Drohne bekommen hat: ein E-Bike, mit dem sie nun leicht die Höhen des Bayerwaldes bezwingen kann.

Andreas Blaimer – im Hippie-Hemd und mit langer Mähne – zeigt an mehreren Instrumenten seine Musikalität und mit listigem Blick sein komödiantisches Talent. Er erzählt, was er von runderneuerten Frauen hält, die sich unters Messer legen: gar nichts.

FRANZ XAVER MEYER