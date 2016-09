"Dahoam is Dahoam"-Schauspieler zu Gast beim Sammüller

NEUMARKT - Viele Neumarkter schauen jeden Tag in Lansing vorbei. Nun kam Lansing nach Neumarkt: Schauspieler, Autoren und Redakteure von "Dahoam is Dahoam" diskutierten mit ihren Fans im Sammüller-Saal die Entwicklung der Serie. Den großen Andrang verursachte auch die Anwesenheit von Carina Dengler. Die gebürtige Neumarkterin spielt in der Daily Soap des Bayerischen Rundfunks die Katharina "Kathi" Benninger.

Schauspieler und Chefautorin diskutierten die Vorschläge der Fans – spontanes Geplänkel inklusive.



Sah man sich im Sammüller-Saal um, erscheinen Mutmaßungen über das Ende des Fernsehens verfrüht: Nicht nur der Saal, auch die angrenzenden Nebenräume waren rappelvoll. Mehr als 400 Fans jeden Alters waren gekommen. Da der Besuch in Neumarkt heuer die einzige Tourveranstaltung der Serie war, waren auch Besucher von weit jenseits der Landkreisgrenzen angereist.

Auf dem Programm standen das Public Viewing der neuesten Folge und Autogrammstunden der Darsteller – vor allem aber die Diskussion darüber, wie es mit "Dahoam is Dahoam" weitergehen soll.

Die Serie um das fiktive Dorf Lansing im bayerischen Voralpenland ist seit 8. Oktober 2007 auf Sendung, fünf Folgen werden Woche für Woche abgedreht. Von Anfang an holten sich die Macher auch Inspirationen aus dem Kreis der Zuschauer. Auch in Neumarkt kamen vorab schon über hundert Ideen zusammen, was die Brunners, Kirchleitners und Preissingers künftig erleben sollen.

Auf dem Podium diskutierten die Schauspieler Carina Dengler (Katharina Benninger), Harry Blank (Mike Preissinger), Katrin Lux (Fanny Lechner), Holger M. Wilhelm (Gregor Brunner), Silke Popp (Uschi Kirchleitner) und Bernhard Ulrich (Hubert Kirchleitner).

Dabei meldeten sich häufig nicht nur Schauspieler zu Wort, übergangslos diskutierten auch die Rollenfiguren lebhaft miteinander und dem Publikum. Produzent Markus Schmidt-Märkl und Chefautorin Martina Borger moderierten die Runde. Die zum Einstieg gezeigte Folge "Kein Bayer ohne Charivari" sorgte für Gelächter und Applaus, deutete aber auch schon auf Entwicklungen hin, zu denen einige der von Martina Borger vorgetragenen Vorschläge passten. Nicht alle Ideen waren freilich umsetzbar – schon weil mancher Handlungsstrang bereits in einer der mittlerweile fast 1800 Serienfolgen schon ähnlich auserzählt worden ist.

Etliche Zuschauer wollten ihren Helden zu Nachwuchs verhelfen, was Martina Borger mit "Babys sind überhaupt ein ganz großes Thema, Kinder sind schwer gewünscht" kommentierte. So schlug William D. Garrett, der als treuer Fan extra aus Augsburg gekommen war, für "Brunnerwirt" Gregor ein kleines Maori-Mädchen als unbekannte Tochter aus dessen Neuseeland-Aufenthalt vor. Katrin Lux empfand das als Gregors Partnerin Fanny nach anfänglicher Überraschung doch als "tolle Geschichte, sehr spannend".

Natürlich waren die Neumarkter an der Zukunft "ihrer" Kathi Benninger besonders interessiert. Ganz weit vorn bei den Vorschlägen: Ihr aus der Serie verschwundener Patrick soll wiederkommen. Ob da mehr draus werden könnte? "Das ist eine gemeine Frage, ich werde jetzt schon ganz rot", so Carina Dengler, die Patrick eher als guten Freund der Kathi sieht – "aber ich bin für alles offen!"

"D‘Keih samma auskomma"

Die erotischen Möglichkeiten des Oberpfälzischen demonstrierte Carina Dengler zur allgemeinen Begeisterung mit einem hingehauchten "D‘ Keih samma auskomma". Jenem Satz, mit dem sie auch ihren Einstand bei "Dahoam is Dahoam" feierte, und der sie am ersten Tag auf dem Set in tiefe Selbstzweifel stürzte: Schauspieler und Team schauten damals verdutzt, brachen in Lachen aus, und Dengler sah nur noch Fragezeichen aufsteigen – "Mi vasteht koana, was mach i eigentlich do?" Das mit dem Verstehen hat sich mittlerweile gegeben, auch wenn sie zwischen Team und Publikum immer noch ab und zu dolmetschen musste.

Auf Begeisterung stieß die Idee, Lizzy Aumeier als Kathis Serienmutter zu installieren. Bei allem Lokalpatriotismus, in Kathis Zimmer in Lansing hängt etwa ein Plakat des Jura-Volksfests: Auf Neumarkter Bier muss die Serie auch künftig verzichten.

Wiederholungen schmerzlich vermisst

Manche Zuschauer vermissten die nachmittäglichen Wiederholungen der Serienfolgen, selbst wenn viele bereits die Online-Mediathek nutzen und hier sogar die neuesten Folgen vorab schauen. Redakteurin Daniela Böhm hatte Verständnis besonders für die Späteinsteiger, die sich Wiederholungen der ersten Folgen wünschten. Das sei in der Programmplanung bereits angedacht und auch Wunsch des Teams, aber rund 1800 Folgen seien eben "eine Menge Holz".

Auf großes Interesse stieß die Antwort auf die Frage, wie echt die Filmküsse seien – was Bernhard Ulrich und Silke Popp mit einem filmreifen Kuss demonstrierten, plus einer erheiternden Situationsbeschreibung, wie intime Szenen inmitten von einem Dutzend Umstehenden am Set ablaufen, samt der typischen Ankündigung: "Bernhard, entschuldige, aber meine Hände sind wieder eiskalt heute."

Beantwortet wurde auch die Frage, warum Schattenhofers Frau nie in der Serie auftaucht: "Das ist ein Witz unserer Drehbuchautoren, die legen es darauf an, sie solange wie möglich aus dem Bild zu halten", verriet Markus Schmidt-Märkl. "In der allerletzten Folge, so in 35 Jahren, dann sieht man sie kurz. Von hinten."

