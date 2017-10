Daisy Miranda bleibt das Neumarkter Christkind

Die Krippe wird in diesem Jahr komplett neu gestaltet - vor 14 Minuten

NEUMARKT - Weihnachten ist nicht mehr so richtig weit, und den Weihnachtsmarkt eröffnet das Christkind Daisy Miranda schon in fünf Wochen. Was dort alles geplant ist, weiß Christian Eisner, Geschäftsführer von Aktives Neumarkt e.V.

Christkind Daisy Miranda hat eine zweijährige Amtszeit. © Günter Distler



Christkind Daisy Miranda hat eine zweijährige Amtszeit. Foto: Günter Distler



Herr Eisner, Daisy Miranda ist auch heuer das Neumarkter Christkind. Orientiert sich Neumarkt am Nürnberger zwei-Jahres-Rhythmus?

Christian Eisner: Vor allem geht es uns darum, die Erfahrung zu nützen - wenn ein Christkind neu ins Amt kommt, wird es ein bisschen ins kalte Wasser geworfen. Bei einer zweijährigen Amtszeit kennt sich das Christkind schon aus, da läuft manches reibungsloser. Und die Wahl zum Christkind hat dann, wenn sie nicht jedes Jahr stattfindet, auch noch etwas mehr Bedeutung. Neu ist in diesem Jahr übrigens das Kleid des Christkinds: Das wird gerade entworfen und geschneidert.

Wann werden in Neumarkt die Christbäume aufgestellt?

Eisner: Das ist für Mitte November geplant, so um den 16. herum. Dann wird auch die Beleuchtung installiert, und es geht daran, den Markt aufzubauen.

Christian Eisner plant schon den Weihnachtsmarkt. © F.: Anneser



Christian Eisner plant schon den Weihnachtsmarkt. Foto: F.: Anneser



Gibt es Veränderungen auf dem Markt?

Eisner: Die Krippe wird in diesem Jahr mit neuen Figuren komplett umgestaltet, es wird dort auch keine lebenden Tiere mehr geben. Beim Rahmenprogramm ist fast jeden Tag wieder etwas geboten, einige bekannte Veranstaltungen wie die Oberpfälzer Schlossteufel am letzten Freitag der Adventszeit, die im vergangenen Jahr sehr gut angekommen sind, kommen wieder. Neben traditioneller weihnachtlicher Musik, etwa mit Blaskapellen, gibt es auch Weihnachtliches mit Pop-Gruppen.

Bilderstrecke zum Thema Die Neumarkter Christkinder 2002 bis 2016 Bildhübsch im weißen Kleid, so präsentiert sich das Neumarkter Christkind. Doch wie sieht das Mädchen in zivil aus? Wir haben in unser Archiv geschaut.



Int.: M. KAYSER