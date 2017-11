Daisys neues Kleid lässt viele Augen leuchten

NEUMARKT - Im neuen Kleid und mit frischer Frisur hat Christkind Daisy den Neumarkter Weihnachtsmarkt eröffnet.

Ein Traum in weiß und Gold: Das neue Kleid von Christkind Daisy zog viele bewundernde Blicke auf sich von den Erwachsenen und den Kindern. Oder haben diese nur darauf gewartet, dass es endlich Schokolade gibt? © Foto: Günter Distler



Der Rathausplatz war zwar kein Winterwunderland, doch auf den Tischen und Zweigen lagen zarte, weiße Häufchen. Ist das wirklich echt oder haben Dekorateure Kunstschnee verteilt? Immer wieder tupften Besucher ihre Finger hinein und stellten fest: es ist kalt und nass.

Das klassische Kindervergnügen: Ein Karussel-Ritt auf dem rosa Schweinchen ist fast so gut wie eine Bratwurst-Semmel. © Foto: Günter Distler



Um so wärmer wurde ihnen beim Anblick der bläulichen Flammen, die aus dem Zuckerhüten auf dem Glühweinkessel schlugen. Er steht an bewährter Stelle, wie City-Manager Christian Eisner auch sonst nur ganz zart an den Stellschrauben gedreht hat. Die Krippe steht etwas seitlich versetzt ohne lebende Schafe. Oder beim Kunsthandwerkermarkt zwischen Rathaus und Münster haben einige Anbieter gewechselt. Bis zum 23. Dezember steht das Budendorf.

Für Christkind Daisy war es zwar der zweite Prolog und dennoch eine Premiere. Schließlich hatte die Ostendorfer-Schülerin ein neues Kostüm erhalten, weil das vorige Kleid nach vielen Saisons und diversen Christkindern etwas mitgenommen aussah.

Das Gewand gefiel: "Ich möchte auch mal Christkind werden", freute sich ein Mädchen, als Daisy in das Fenster des Rathauses trat und ihre Verse aufsagte. Doch gemeinsam mit der lockigen Frisur, im vorigen Jahr trug Daisy das dunkle Haar glatt, sorgte das Kleid bei einigen Zuschauern für Verwirrung. "Ist das wirklich dieselbe", fragte eine Frau erstaunt. "Freilich, das stand doch in der Zeitung", entgegnete ihr Mann.

Über der offenen Feuerstelle simmert der gusseiserne Topf mit der Feuerzangenbowle. © Foto: Günter Distler



Besondere Sicherheitsmaßnahmen gibt es übrigens nicht. Anders als etwa bei den Christkindlesmärkten in München oder Nürnberg, wo massive Betonsperren einen so schrecklichen Anschlag wie voriges Jahr in Berlin verhindern sollen, als ein Lkw in die Menschenmenge fuhr.

Doch in Neumarkt gibt es keine breiten Gassen, die sich zur Straße öffnen. Wie ein Gallisches Dorf wird der Weihnachtsmarkt durch seine Buden geschützt. Am Eingang bilden das Rathaus und ein massives Kunstwerk eine dauerhafte Zufahrtssperre.

