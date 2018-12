Dampflok schnaubte durch Bahnhof Neumarkt

Begeisterte Dampflok-Fans verfolgten Schauanfahrt - Auf Weg nach Regensburg in Neumarkt Station gemacht - vor 5 Minuten

NEUMARKT - Das war der Hingucker, der auch zahllose Neumarkter in den Bahnhof lockte: Der Nikolaus-Dampfzug des Vereins Fränkische Museumseisenbahn machte in der Jurastadt Halt auf seinem Weg nach Regensburg.

Der voll besetzte Sonderzug rollte von Fürth über Nürnberg und Neumarkt in die Donaustadt. Vorgespannt war die vereinseigene Dampflok 52 8195-1, die mit viel Geschnaube und Gedampfe die zahllosen Waggons zog.

Begeistert verfolgten die Zuschauer die Schauanfahrt im Neumarkter Bahnhof. © Wolfgang Fellner



Begeistert verfolgten die Zuschauer die Schauanfahrt im Neumarkter Bahnhof. Foto: Wolfgang Fellner



In Neumarkt gab es eine Schauanfahrt für die vielen Fans: Sie kletterten aus den Waggons und säumten dicht an dicht den Bahnsteig, während der Dampfzug rückwärts aus dem Bahnhof schob und dann, mit viel Dampf und Getöse und hundertfach fotografiert und gefilmt, wieder an den Bahnsteig rollte. Danach hieß es wieder aufsitzen für alle und die Fahrt nach Regensburg wurde fortgesetzt. Mit an Bord waren der Nikolaus samt Knecht Ruprecht, die sich der zahlreichen Kinder annahmen: Lob oder Tadel, beides hatten sie im Gepäck.

Bilderstrecke zum Thema Dampf-Sonderzug im Neumarkter Bahnhof Das war der Hingucker, der auch zahllose Neumarkter in den Bahnhof lockte: Der Nikolaus-Dampfzug des Vereins Fränkische Museumseisenbahn machte in der Jurastadt Halt auf seinem Weg nach Regensburg.