"Dankbaren" Mitfahrer wegen Küssens angezeigt

AMBERG - Weil sich eine junge Ambergerin von ihrem Mitfahrer bedrängt fühlte, hat der nun eine Anzeige am Hals.

Vor dem Küssen besser fragen, das hätte der Amberger Mitfahrer wissen sollen. Foto: dpa



In der Amberger Ruoffstraße kündigte sich am späten Abend des 14. März das Ende einer Fahrgemeinschaft an, nachdem sich eine 24-Jährige von ihrem 39-jährigen Mitfahrer energisch lösen musste, um nicht geküsst zu werden. Dies meldet die Polizeiinspektion Amberg.

Der Passagier, der sein Verhalten mit dem Motiv „Dankbarkeit“ beschreibt, wurde von der jungen Frau angezeigt.

