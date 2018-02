Darts-Superstar unterstützt Neumarkter Benefiz-Auktion

NEUMARKT - Jetzt hat Martin Schuster sein Foto mit dem aktuell besten Dartspieler des Planeten im Kasten. Und nicht nur das: Michael van Gerwen hat dem Neumarkter, der selbst beim deutschen Vizemeister Black Birds Kelheim Pfeile wirft, ein handsigniertes Trikot für dessen neue Benefizauktion geschenkt.

Martin Schuster traf bei der ISPO in München Michael van Gerwen, den aktuell weltbesten Darter. © Foto: Schuster



Und wo trifft man einen Sportstar wie den 28-jährigen Niederländer, der schon zweimal Weltmeister war und die Rangliste des maßgeblichen Dartverbands PDC mit großem Vorsprung anführt? Bei der Sporthandelmesse ISPO in München, wo sich Martin Schuster mit seinen beiden "Ausstattern" Anfang der Woche umsah. "Als ich am Morgen den Anruf bekam, MG (Michael van Gerwen; Anm.d.Red.) sei da, bin ich natürlich gleich mitgefahren."

Auf dem Messegelände sah der Neumarkter auch Sportlegenden wie Henry Maske und Franziska van Almsick. Aber den größten Eindruck machte auf ihn dann doch der zur Jahreswende von Rob Cross entthronte Ex-Weltmeister. "Van Gerwen ist überhaupt nicht arrogant", erzählt Schuster von seinem Date am Stand eines Ausrüsters. "Sondern ein ganz feiner Kerl, der sich für seine Fans Zeit nimmt, mit ihnen Fotos macht oder eine Runde Darts spielt."

Da fiel es dem Bundesliga-Darter auch leicht, "Mighty Mike" nach einem Trikot mit Unterschrift für Schusters neue Online-Auktion zu bitten. Das hat er dann auch umstandslos bekommen. Auf der Facebook-Seite "Maddin The Waffelman Schuster" ist das hellgrellgrüne Textil schon zum Mitbieten eingestellt. Zusammen mit anderen hochkarätigen Dartartikeln, die dort in den nächsten Wochen bis zum 1. März versteigert werden.

Hatte Schuster bei seiner letzten Auktion eine Lupburger Familie mit zwei behinderten Kindern unterstützt (die NN begleiteten die Aktion), kommt der Erlös nun der 13-jährigen Celina aus Passau zugute. Dem Mädchen, das bei der Geburt zerebrale Schäden erlitten hat, möchte er einen Traum erfüllen: Sie will so gerne einmal mit Delfinen schwimmen.

Schirmherr der Aktion ist Schusters Teamkollege Michael Unterbuchner vom Bundesligisten Black Birds Kelheim. Der sorgte in der zweiten Woche des Jahres für Furore: Der Landsberger kam bei der Dart-Weltmeisterschaft der British Darts Organisation (BDO), dem Konkurrenzverband der PDC, als erster Deutscher überhaupt ins Halbfinale.

Schusters Teamkollege Michael Unterbuchner kam in England bei der WM des Verbandes BDO sensationell bis ins Halbfinale. Foto/Screenshot: Schuster



"Eine Riesensensation", freut sich Martin Schuster. Auch wenn Unterbuchner aktuell in der Form seines Lebens ist, in dieser Bundesligasaison alles gewonnen hat. Erst der BDO-Ranglistenerste Mark McGeeney aus England konnte ihn stoppen.

Martin Schuster und Michael Unterbuchner kämpften am Samstag wieder Seite an Seite in der Bundesliga. Kelheim gewann ein Match und holte noch ein Unentschieden. Damit bleiben die Black Birds Tabellenzweiter der Südstaffel.

Unter der Woche schaut der Neumarkter gern mal bei der "Competition" der Wolfsteiner Kangaroots im TSV-Sportpark vorbei. Dort gibt es jeden Mittwoch um 19.30 Uhr ein offenes Dart-Turnier für Jedermensch.

Am vergangenen Mittwoch lieferte sich Schuster dort mit Jürgen Bayer, dem Stürmer der fast genauso dartverrückten Fußballer des SV Postbauer, ein packendes Finale. Der "Profi" gewann nur ganz knapp mit 3:2.

NICOLAS DAMM