Darts-WM lockt Fans vor Schirm und Scheibe

Einschaltquoten und Zahl der Aktiven wachsen — Martin Schuster über die Darts-WM - 23.12.2016 11:47 Uhr

NEUMARKT - Der Darts-Sport wird in Deutschland immer populärer. Das belegen TV-Qutoten - und auch immer mehr Aktive finden sich in den Vereinen. Der Neumarkter Bundesliga-Spieler Martin Schuster gehört zu den sehr ambitionierten Amateuren. Über die Feiertage gönnt er sich eine kleine Spielpause – und lässt die Profis im „Ally Pally“ schwitzen.

Max Hopp gelang in London eine Überraschung. © dpa



Fast zwei Millionen Menschen haben vor einem Jahr das Finale der Darts-WM im Fernsehen verfolgt. Ein immer größer werdender Teil nimmt auch selbst die Pfeile in die Hand. Martin Schuster zum Beispiel. Der 28-Jährige aus Neumarkt spielt seit vielen Jahr Dart, aktuell für die Black Birds Kelheim in der Bundesliga.

Bislang sind Schuster und seine Kollegen ungeschlagen, „momentan wüsste ich in der Süd-Staffel kein Team, dass es mit uns aufnehmen kann“, sagt Schuster, der mit den Black Birds amtierender deutscher Meister ist.

Duell mit einem Profi

Am 14. Januar geht es weiter mit dem Ligabetrieb. Bis dahin lässt es Schuster langsam angehen, eine Pause müsse auch mal sein. Die freie Zeit nutzt er, um im Fernsehen die Darts-WM in London zu verfolgen.

Zwei Deutsche haben es in die 1. WM-Hauptrunde geschafft: Dragutin Horvat und Max Hopp. Horvat ist bereits ausgeschieden, er unterlag Simon ,The Wizard‘ Whitlock in Runde eins mit 0:3 (Alle Ergebnisse: hier.)

Martin 'The Waffleman' Schuster.



Auch Schuster durfte sich mit Horvat schon auf einem Turnier duellieren. Auf die Frage, wie das so verlaufen sei, antwortet Schuster nüchtern: „Er hat mich durch den Fleischwolf gedreht.“

Der zweite Deutsche bei der Darts-WM heißt Max Hopp. Der ,Maximiser‘ ist noch im Rennen. Am Donnerstagabend stand der Youngster gegen Vincent van der Voort an der Scheibe. Die Chancen des 20-Jährigen auf einen Sieg hat Schuster vor Spielbeginn eher gering eingeschätzt. „Die Deutschen sind generell nicht stark genug. Max Hopp ist in meinen Augen zu schwach auf der Bühne.“

Mit Bühne meint Schuster den Ally Pally, kurz für: Alexandra Palace in London. Seit 2007 findet die Darts-WM dort statt, die Nachfrage nach Tickets ist gigantisch. Fast alle 66.000 Eintrittskarten waren dieses Jahres binnen eines Tages ausverkauft. Der Veranstalter überlegt deshalb, ob er im nächsten Jahr in der West Hall oder Main Hall spielen lässt.

Deutschland lechzt nach einem Darts-Star – und Max Hopp ist der Hoffnungsträger. „Irgendwann möchte ich Weltmeister werden“, sagte er vor dem Erstrundenmatch. Im nächsten Satz dämpfte er die Erwartungen: „Ich weiß natürlich, dass man nicht von einem Tag auf den anderen ganz oben steht, sondern dass viele kleine Schritte dazu nötig sind.“

In der Weltrangliste ist er nach leichtem Formanstieg in der zweiten Jahreshälfte auf Platz 38 geklettert. Trotz seiner bereits fünften WM-Teilnahme ist der 20-Jährige nach wie vor einer der jüngsten seiner Zunft.

Noch einmal Taylor?

Im gestrigen Spiel war Hopp wieder Außenseiter. Auch, weil er gegen van der Voort noch nie gewonnen hat und bei der WM vor zwei Jahren mit 0:4 sang- und klanglos unterging. Hopp: „Vincent ist ein harter Brocken, als Nummer 20 der Welt der klare Favorit.“

Doch dann die Überraschung: Der 20 Jahre alte Idsteiner schlug den Niederländer Vincent van der Voort mit 3:1 und erreichte damit die zweite Runde. „Ich bin so froh, ihn endlich geschlagen zu haben. Ich habe gut gekämpft, habe gut gespielt“, sagte Hopp.

Max ,The Maximiser‘ Hopp, der den Einzug in die zweite WM-Runde gepackt hat. © Fotos: dpa/Distler



Hopp, der seine Zweitrundenpartie nach Weihnachten am Mittwoch (14 Uhr) absolvieren wird, hat damit die Erwartungen bereits übertroffen und kann fortan frei aufspielen. Mit einem weiteren Erfolg könnte der Youngster als erster Deutscher in das Achtelfinale einziehen.

Martin Schuster, der die Begegnung am Sofa verfolgt hat, war beeindruckt von Hopps Leistung. "Jetzt traue ich ihm noch eine Runde zu." In seinen Augen ist der heißesten Anwärter auf den Gesamtsieg Phil Taylor. Mit 16 WM-Titeln ist er der erfolgreichste Dartspieler der Geschichte. „Er soll es noch einmal packen, bevor er 2018 aufhört.“ James Wade hätte es in seinen Augen aber auch verdient, „er ist ein cooler Typ und leistet sich auch mal einen Fehltritt, das macht ihn menschlich“.

Den große TV-Rummel um Taylor, Wade, Hopp und die anderen Dart-Stars genießt Schuster natürlich in vollen Zügen. Was ihm allerdings schwer im Magen liegt: Der Alkohol. Besser gesagt: Der Alkohol, den er nicht braucht, auf den aber viele andere Dartspieler auf Wettkämpfen nicht verzichten wollen.

Der Neumarkter Bundesliga-Spieler ist der Meinung, dass der Sport gut und gerne ohne Bier und Schnaps auskäme. Erst recht, wenn er ernst genommen werden und vom Image des „Kneipensports“ wegkommen wolle. Der Bayerische Dartverband stimmt da voll und ganz zu.

Bier als Doping

Einen Schritt weiter geht der ehemalige WM-Halbfinalist Co Stompé. Er sprach sich kürzlich in einem Interview für ein Trinkverbot aus. Er ist überzeugt: Alkohol ist eine Form von Doping, man werde ruhiger und bekomme die Nerven in den Griff. Stompé selbst trank auch. Einmal, da verzichtete er darauf, mit der Konsequenz, dass er am ganzen Körper zitterte und sich kaum konzentrieren konnte.

Nicht gerade vorteilhaft für einen Darter, der mit kleinen Pfeilen millimetergenau treffen will; immerhin geht es bei der Weltmeisterschaft in London nicht nur um Ruhm und Ehre, sondern um ein Preisgeld von rund 410.000 Euro für den Ersten.

Martin Schuster würde auch mit weniger auskommen. „Mit einem großzügigen Sponsor und einer Tankkarte könnte ich mich voll aufs Darten konzentrieren“, sagt er und gerät ein wenig ins Träumen.

Sehr bodenständig wird er wieder, als er von seinem aktuellen Projekt erzählt. Auf Liga-Spielen und Turnieren hat er Spenden gesammelt, die er an Pascal aus Wörth weitergibt. Der Darter mit Down-Syndrom wird zu Weihnachten mit einer Dartscheibe und dem Mitgliedsbeitrag für seinen Verein überrascht.

PHILIP HAUCK

