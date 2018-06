Das BRK braucht frisches Blut

Täglich 2000 Konserven in Bayern nötig — Termine in Juli - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Das Rote Kreuz in Neumarkt appelliert: Auch wenn Freizeit, Freibad und Fußball rufen — bitte weiterhin Blut spenden.

Im Juli bricht eine heiße Phase an – auch für die Blutspende. War der Weltblutspendertag am 14. Juni noch in aller Munde und die Blutspende medial stark präsent, läuft sie jetzt Gefahr, vielfach wieder übersehen zu werden.

"Allein in Bayern liegt der Tagesbedarf bei etwa 2000 Blutkonserven. Er muss das ganze Jahr über erreicht werden, damit die Patienten in den bayerischen Kliniken zuverlässig versorgt werden können. Nicht zu vergessen ist, dass Blut nur 42 Tage haltbar ist und der Vorrat an Blutkonserven ohnehin permanent wieder aufgefüllt werden muss", erklärt Klaus Zimmermann, der Geschäftsführer des Roten Kreuzes in Neumarkt, und ruft zugleich zur Blutspende im Juli auf.

Das sind die Blutspende-Termine im Landkreis Neumarkt: Montag, 2. Juli, Neumarkt, BRK-Seniorenzentrum, Friedenstraße 29, 15 bis 20 Uhr; Mittwoch, 4. Juli, Berg, Schwarzachtalschule, Rosenbergstraße 15, 16 bis 20.30 Uhr; Donnerstag, 5. Juli, Lauterhofen, Schulhaus, Schulstraße 9, 17 bis 20.30 Uhr; Donnerstag, 12. Juli, Mühlhausen, Volksschule, Espanstraße 1, 17 bis 20.30 Uhr; Freitag, 13. Juli, Parsberg, Gymnasium, Aschenbrennerstraße 10, 16 bis 20 Uhr; Freitag, 13. Juli, Freystadt, Martini-Schule, Allersberger Straße 11, 17 bis 21 Uhr; Montag, 23. Juli, Berching, Volksschule, Schulstraße 17, 16 bis 20.30 Uhr.

nn