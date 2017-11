Die Hofkirche und die Pfarrei St. Johannes haben sich zu Allerheiligen zusammengetan: Nach ihren jeweiligen Gottesdiensten haben sie sich am Neumarkter Marktplatz zu einer gemeinsamen Prozession zusammengetan. Rund 200 Gläubige, dazu eine große Schar an Ministranten und die zugehörigen Geistlichen zogen zum Friedhof an der Regensburger Straße, wo den Verstorbenen gedacht und Gräber gesegnet wurden. Auch dort warteten mehrere Dutzend Besucher.