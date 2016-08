Im Standesamt im Burghof der Burg Burgthann haben sich Florian Rudel aus Möning und Anika Schre­pfer aus Hof das Jawort gegeben. Nach der Trauung machten die Mönin­ger Bergschützen dem Brautpaar ihre Aufwartung, gratulierten und überrei­chen ein Präsent. Zum Feiern luden der Industriemechaniker und die Fachangestellte bei der Arbeitsagen­tur für Arbeit in die Burgschänke der Burganlage von Burgthann. Die Frischvermählten lernten sich vor drei Jahren in einer Plattform in Inter­net kennen und wohnen inzwischen in Nürnberg. Als Ziel ihrer Hochzeitsrei­se haben sie sich die Insel Bali ausge­sucht. © Privat