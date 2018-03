In der Marienkirche im Freystädter Ortsteil Oberndorf haben der Oberndorfer Michael Link und seine Frau Petra, eine geborene Strobl aus Neumarkt, den Segen der Kirche für ihre Ehe erbeten, den Freystadts Stadtpfarrer Pater Amadeus Buchtzik erteilte. Einen zweiten Grund zur Freude gab es bei der Trauungszeremonie: Die gemeinsame Tochter der Eheleute, die kleine Lisa, erhielt das Sakrament der Taufe. Nach der Eheschließung luden die Eheleute ihre Gäste ein ins Land-gasthaus Ascher nach Möning, um beide Ereignisse gebührend zu feiern. Die 25-jährige medizinische Fachangestellte in einer chirurgischen Praxis in Neumarkt und Sängerin in einer Rockband und der 28-jährige Haustechniker bei einer großen Firma in der Jurastadt und Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Oberndorf wohnen mit Klein-Lisa im eigenen neuen Haus in Oberndorf. © Anne Schöll