Sie kannten und grüßten sich länger schon, allerdings ganz ohne "Ambitionen". Vor zwei Jahren dann, bei einem zufälligen Treff am Weihnachtsmarkt in Amberg, entstand aus der beidseitigen Sympathie dann doch eine große Liebe, die jetzt auch offiziell beschlossen und "besiegelt" wurde. Nämlich im Standesamt im Berger Rathaus, wo Bürgermeister Helmut Himmler den gebürtigen Deinschwanger Wolfgang Hirschmann und Christine Meier — sie kommt aus Pollanten — das amtliche "Ja" zum Ehebund erteilte. Eine große Gratulantenschar, Arbeitskollegen- und kolleginnen der Firma Himatec aus Mitterrohrenstadt und jene der Steuerberatersozietät Münch & Münch Neumarkt, erwartete die Jungvermählten am Sophie-Scholl-Platz und wünschten beiden für den neuen Lebensweg viel Glück. Eine kleine weltliche Feier schloss sich danach im unmittelbar angrenzenden historischen Gasthaus "Goldener Hirsch" an. Sesshaft werden der CNC-Fräser und die Steuerfachwirtin in Mitterrohrenstadt. © Foto: Helmut Fügl