Das große Zittern: Bundesligafinale Badminton in Freystadt

TSV kämpft in zwei Heimspielen um den Klassenerhalt — Am Samstag gegen Lüdinghausen, am Sonntag gegen Mülheim - vor 52 Minuten

FREYSTADT - Am Wochenende endet die Bundesligasaison 2016/17. Der TSV Freystadt kämpft um den Klassenerhalt in der 1. Liga. Der Vorsprung auf Neuhausen beträgt zwei Punkte – und diesen gilt es in verbleibenden zwei Spielen gegen die starken Teams aus Nordrhein-Westfalen zu verteidigen.

Nanna Vainio (25) kam zu Saisonanfang zum TSV Freystadt. Sie rangiert auf dem 58. Platz der Weltrangliste und ist in der Bundesliga-Spielerstatistik mit 13 Siegen der erfolgreichste Punktlieferant beim TSV. © Foto: Mehlich (oh)



Nachdem die Freystädter nach dem 6:1-Sieg gegen Neuhausen auf dem 8. Tabellenplatz rangierten – und das mit vier Punkten Vorsprung auf die Münchner –, hat sich die Ausgangslage verschlechtert. So gewann Neuhausen am vergangenen Spieltag gegen den 1. BC Bonn Beuel überraschend mit 4:3, während der TSV Freystadt in Saarbrücken 1:6 unterlag.

So beginnt in Freystadt wieder das große Zittern. Freystadt und Neuhausen treffen am Wochenende mit Lüdinghausen und Mülheim auf die gleichen Gegner. Am Samstag, 16 Uhr, kommt der deutsche Vizemeister SC Lüdinghausen nach Freystadt und am Sonntag, 14 Uhr, der 1. BC Mülheim. In der Vorrunde unterlag man gegen Lüdinghausen knapp mit 3:4, was einen Punkt für Freystadt bedeutete und auch beim 2:5 gegen Mülheim war man nicht chancenlos.

Rechtzeitig aus Warschau?

Beide NRW-Teams werden sicherlich in stärkster Besetzung kommen, da es für sie um das Erreichen der Play-Off-Runde geht, in der der deutsche Meistertitel ausgespielt wird.

Die Oberpfälzer werden ebenfalls mit Bestbesetzung antreten, auch wenn hinter Pawel Pietryja ein Fragezeichen steht. Er bekam von seinem Verband keine Freigabe und spielt diese Woche bei den Polnish Open in Warschau. Sollte er das Viertelfinale bei diesem Turnier nicht erreichen, wäre er noch rechtzeitig zum Samstagsspiel in Freystadt.

Teammanager Stephan Pistorius: "Es ist schon skurril, dass wir hoffen, dass Pawel frühzeitig ausscheidet. Geplant ist, dass er und Johannes Pistorius im ersten Doppel spielen werden. Der Freystädter bestritt diese Woche in St. Gallen und Metzingen zwei Länderspiele gegen die Schweiz. Deutschland gewann mit 3:2 und 5:0, Johannes Pistorius bestritt drei Spiele, die er alle gewinnen konnte.

Die Hoffnungen der Freystädter ruhen auf Nanna Vainio. Sie ist mit 13 Siegen in der laufenden Saison Freystadts erfolgreichster Punktelieferant.

Das Samstagsspiel gegen den deutschen Vizemeister SC Union 08 Lüdinghausen verspricht hochklassiges Badminton. Das Team um Olympionikin Karin Schnaase hat bisher keine gute Saison gespielt und könnte mit dem Erreichen des Play-Offs wieder im Rennen sein, wenn es um das Erreichen des Endspiels geht. Grundstein wäre ein Sieg gegen Freystadt. Stark aufgestellt ist Lüdinghausen im Herrendoppel mit dem deutschen Nationalspieler Josche Zurwonne und den ehemaligen Weltklassespielern, dem Schotten Robert Blair und dem Holländer Ruud Bosch.

Im Einzel warten mit dem belgischem Meister und zweifachen Olympiateilnehmer Yuhan Tan und dem holländischen Nationalspieler Nick Fransman dicke Brocken auf den TSV. Auch im Damenbereich ist Lüdinghausen erstklassig besetzt mit der Olympiafünften Eefje Muskens, Olympiateilnehmerin Karin Schnaase sowie der erst 18-jährigen Yvonne Li, Jugendeuropameisterin von 2014.

Schotte und Belgier

Die Punkte im Hinspiel holten für Freystadt Lukas Schmidt im Einzel gegen den belgischen Meister Tan und mit Johannes Pistorius im Doppel gegen den schottischen Ex-Vizeweltmeister Robert Blair und Ruud Bosch. Den dritten Punkt machte Nanna Vainio in einem hochklassigen Dameneinzel gegen Yvonne Li.

Nach dem guten Hinspiel hoffen die Freystädter, dieses Ergebnis zu wiederholen. "Ein Punkt am Samstag wäre super", so Freystadts Sportwart Tim Bambach, da man nicht davon ausgehen könne, dass Neuhausen gegen Mülheim gewinnen werde.

Auch gegen den 1. BV Mülheim am Sonntag, 14 Uhr, hängen die Trauben für die Freystädter hoch. Wie Lüdinghausen muss Mülheim als Tabellensiebter punkten, um noch den 6. Platz und damit das Play-Off zu erreichen.

Das Team ist mit internationalen Stars besetzt wie dem Indonesier Alamsyah Yunus und dem aus Sri Lanka stammenden Niluka Karunaratne. Dazu kommen die holländischen Nationalspieler Russel Muns, Robin Tabeling, Gayle Mahulette, Olympiateilnehmerin Johanna Goliszweski sowie die deutsche Nationalspielerin Lara Käpplein.

"Wir sind optimistisch"

In der Hinrunde siegten Johannes Pistorius und Lukas Schmidt im 2. Doppel und Nanna Vainio im Einzel.

Freystadts Teammanager Stephan Pistorius: "Uns steht ein Badmintonkrimi bevor, wahrscheinlich müssen wir bis zum letzten Ballwechsel warten, bis feststeht, wie die Sache ausgeht. Wir sind optimistisch, dass wir es packen."

Das Spiel gegen SC Lüdinghausen beginnt am Samstag um 16 Uhr, das Sonntagsspiel gegen den 1. BV Mülheim um 14 Uhr. Hallenöffnung ist eine Stunde vor Spielbeginn.

nn