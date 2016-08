Das nächste Soundhorn-Festival kommt bestimmt

NIEDERHOFEN - Ein rundum positives Resumée zogen die Veranstalter des ersten Soundhorn-Festivals in Niederhofen, Pia und Jonas Lücke aus Laaber mit Partner Nick Köhl aus Neumarkt-Grassahof. Bis dato fungierten das Ehepaar Lücke ausschließlich als Dienstleister, heuer setzten sie mit dem Soundhorn-Festival als Veranstalter erstmalig einen Wunschtraum in die Tat um.

Es mangelte ihnen an nichts: Gute Musik, ordentliche Verpflegung und genügend Platz zum Austoben. © Jutta Riedel



Landwirt Jonas Lücke und Ehefrau Pia betreiben in Laaber einen PA-Verleih und bieten Veranstaltungstechnik für jeden Anlass, vom kleinen Geburtstag über Live-Konzerte bis hin zu Messen oder großen Festivals.

Neue Akzente wollen sie setzen und sich "abheben von dem hier üblichen Kirchweihprogramm", erläutert Pia Lücke das Konzept. Dabei ist die hohe Qualität der Anlage oberstes Gebot: "Es soll sich gut anhören, wenn man schon auf ein Festival geht!".

Liebevoll haben die Veranstalter das weitläufigen Gelände eingerichtet – die Wiese stellte der Chef von Jonas Lücke zur Verfügung – mit gemütlichen Sitzgruppen, teils mit Zelten überdacht, einer Bar, einem angrenzenden Zeltplatz für Übernachtungsgäste und einem provisorischen Pool angesichts der hochsommerlichen Temperaturen.

Zur Verköstigung der zahlreichen Gäste sorgten die Organisatoren selbst für Grillspezialitäten und Würstchen, zur Unterstützung beteiligte sich der rollende Holzofen aus Sindlbach mit Pizza und Flammkuchen sowie die Pizzeria "Lupo" aus Neumarkt mit Pizza und Nudeln.

Für die Sicherheit zeichnete die Sicherheitsfirma "El Amparo" aus Lauf verantwortlich, eine "sehr nette und gute Zusammenarbeit!", lobt Pia Lücke, "sehr kompetent, ganz wunderbar!".

Am Freitagabend gab es ab 18 Uhr bis tief in die Nacht für die Rockfans Livemusik mit den Cover Bands "Skolbeat" und "667 The Neighbour of the Beast" – die ebenfalls angesagte Gruppe "Estida" hatte abgesagt.

Für den Samstag mit Elektro ab 13 Uhr hatten sich die Veranstalter neben dem "Klangzirkus" aus Freystadt, einer Vereinigung von acht DJs, noch die externen DJs Karlo Weinberg aus Amberg und Milan Milano aus Nürnberg und Stefan Hendry aus Regensburg ins Boot geholt.

Pia Lücke freute sich über das überaus positive Feedback der Gäste aus Neumarkt und Umgebung, aber auch aus Nürnberg oder dem Amberger Raum. Ob Groß oder Klein: "Allen hat es sehr gut gefallen".

Das Logo "Soundhorn" ist übrigens eine Kreation, die die Zusammenarbeit der beiden Partner symbolisiert: das Schafkopf-Logo von Partner Köhl und Harvest (früher eine reine Schäferei), dessen Hörner zu Lautsprechern umgestaltet wurden. Man darf durchaus gespannt sein, was den kreativen Köpfen in der Zukunft noch einfallen wird, denn: "Wahrscheinlich machen wir das wieder", ist Pia Lücke überzeugt.

