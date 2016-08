Das neue Herbstprogramm der VHS Neumarkt ist da

NEUMARKT - Noch ist Sommer, aber der Herbst kommt früh genug. Das neue Programm der Volkshochschule Landkreis Neumarkt bietet da wieder allerhand Anregungen, was sich unternehmen lässt, wenn die schönen Sommertage vorbei sind. Ab Montag, 29. August, kann man sich anmelden.

So siehts aus: Das neue Programmheft der VHS. Ab Montag, 29. August kann man sich telefonisch für die Kurse anmelden. © Foto: Michael Müller



23.000 Programmhefte wurden gedruckt und an alle Neumarkter Haushalte verteilt. Wer doch keines bekommen hat, findet die Programme derzeit noch bei Behörden, Banken und Betrieben in und um Neumarkt.

Ein Blick hinein lohnt sich. Denn unter 668 Angeboten lässt sich sicher für jedes Interessengebiet eine Weiterbildungsmöglichkeit finden.

Ein neuer Kurs in diesem Semester, den auch die stellvertretende Leiterin der Volkshochschule Neumarkt, Helga Sommer, selbst besuchen wird, ist das "Rückwärts einparken mit Anhänger". Ist er doch quasi aus ihrer eigenen Not heraus entstanden. Wenn sie Abfälle am Bauhof in Postbauer-Heng mit dem Anhänger ablieferte, musste sie immer die Mitarbeiter dort bitten, ihr den Hänger doch bitte richtig einzuparken. Erste Anmeldungen sind schon da, denn seit vergangenen Mittwoch läuft bereits die Online-Anmeldung.

Ebenfalls neu im Programm ist auch ein fünftägiger Malkurs in Schloss Raitenbuch in Kallmünz, bei dem man sich ganz und gar ungestört der Kunst widmen kann.

Vor allem für Begeisterung bei Frauen dürfte der Kochkurs für Männer sorgen, genau wie der Kurs Tipps und Tricks rund um den Haushalt. Arbeitsteilung ist schließlich auch in der Partnerschaft angesagt, und so hat der Göttergatte keine Ausrede mehr. Außerdem kann man(n) auch mit einem gut gekochten Abendessen überzeugen.

Einen großen Bereich im Programm der Volkshochschule nimmt der Bereich Gesundheit ein. Darunter finden sich die üblichen Kurse wie Yoga, Wirbelsäulengymnastik, Zumba, Jumping aber auch orientalischer Tanz oder Ballett. Gerade die Ballett-Kurse (in erster Linie für Kinder) würden sehr gut angenommen, berichtet Helga Sommer. Neu im Programm ist ein Kurs für den "perfekten Hochzeitswalzer". Paare die im nächsten Sommer heiraten, können dann schon einmal üben, richtig übers Parkett zu walzern, anstatt zu walzen.

Wer sich in anderen Ländern verständigen möchte, lernt an der Volkshochschule Neumarkt neben den Sprachen der europäischen Nachbarländer auch Arabisch, Japanisch, Kroatisch oder Russisch.

Auch um im Beruf voranzukommen, gibt es Kurse im Bewerbungstraining, Mappenkurse für die Kunstakademie oder in Finanzbuchhaltung.

Programminfo und Anmeldung unter www.vhs-neumarkt.de.

VIOLA BERNLOCHER