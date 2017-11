Das Neumarkter Landratsamt wird aufgemöbelt

Kreis nimmt viel Geld in die Hand - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Rund 890.000 Euro steckt der Landkreis Neumarkt im nächsten Jahr in die Modernisierung des Gebäudeleitsystems, in die Umgestaltung des Eingangsbereiches und in die Brandschutzertüchtigung am Landratsamt.

Architekt Alexander Seger stellte die geplanten Maßnahmen vor. Demnach wird unter anderem die seit den 1960er Jahren gewachsenen und für externe Besucher wenig nachvollziehbaren Gebäudebezeichnungen geändert. Einheitliche Informationsstelen an Zufahrten und Zugängen mit großem Lageplan und Kennzeichnung der Standorte sollen für eine bessere Übersicht sorgen, neue Beschilderungen für eine bessere Orientierung.

Eine taktile Wegführung und taktile Beschriftungen der Treppenläufe in dem barrierefreien Gebäude sollen es behinderten Menschen erleichtern, ihre Ansprechpartner zu erreichen. Eine moderne Umgestaltung des Eingangsbereiches, die Anpassung der Außenanlagen im Bereich des neuen Windfanges, ein neuer Ausgang sowie ein umgestaltetes Treppenhaus werden künftig das Erscheinungsbild eines offenen, dienstleistungsorientierten Landratsamtes verdeutlichen

. Laut Seger schlägt die Modernisierung des Gebäudeleitsystems mit rund 132 000 Euro zu Buche, die Umgestaltung des Eingangsbereiches inklusive Mobiliar mit 437 500 Euro, die Brandschutzertüchtigung mit 197 500 Euro und die Anpassung der Außenanlagen mit 123 000 Euro.