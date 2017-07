Das pralle Programm des Jura-Volksfestes

vor 1 Stunde

NEUMARKT - Oberbürgermeister Thomas Thumann und der Hauptamtsleiter gleichen Namens hoffen auf ein gelungenes Volksfest im kommenden August: Das Festprogramm, das sie am Montagabend vorgestellt haben, verspricht zumindest wieder elf heiße Tage auf dem Rummel.

Der Volksfestzug - hoffentlich scheint die Sonne. Foto: Horst Linke



Doch was wären all die Highlights vom Anstich am 11. August bis zur Pferdeschau und dem finalen Hochfeuerwerk am 21. August, von der "Wilden Maus" bis zum "Chaos Airport", ohne die stillen Helden im Hintergrund, die für ein reibungsloses und sicheres Volksfest sorgen.

Das BRK verbindet wieder Schnittwunden. Der Sicherheitsdienst Wildfeuer und die Neumarkter Polizei setzen in aller Ruhe das Sicherheitskonzept um, das sie im vergangenen Jahr als Folge des Anschlags in Ansbach und des Amoklaufs in München gemeinsam mit der Stadt Neumarkt überarbeitet haben. Es wird also wieder Taschenkontrollen geben.

Und da ist Festwirt Albert Zollbrecht, der nun schon seit 33 Jahren die große Party auf dem Festplatz schmeißt. Ihm obliegt auch die Auswahl der Musikgruppen. Insgesamt 30 sind es heuer, für jeden Geschmack ist wieder was dabei, angefangen von "D’Rebelln" und "Klostergold" am Anstich-Abend bis zur "Best-of-Band" und "Cash" am Abschlusstag.

Über allem wacht Hauptamtsleiter Thomas Thumann, der wieder Hans Paulus, Mitorganisator beim Festzug und bei der Pferdeschau, an seiner Seite weiß. Dieses eingespielte Team rühmte Festreferent Richard Graf bei der Sitzung des Festausschusses am Montagabend: "Das Zusammenwirken aller Beteiligten ist fantastisch."

Oberbürgermeister Thomas Thumann blätterte im druckfrischen Programmheft und pickte sich zahlreiche Volksfest-Rosinen raus. Beim Bieranstich am 11. August steht er selbst wieder im Rampenlicht. Am ersten Festsonntag lockt der Festzug wieder tausende Schaulustiger in die Altstadt. (Hier geht's zum Artikel über das Festbier).

Freche Nilpferd-Lady

Am Montag, 14. August, dann schon der erste Familiennachmittag mit halben Fahrpreisen, unterstützt von den Neumarkter Nachrichten. Als Thumann hierfür den Bauchredner Sebastian Reich und seine freche Nilpferd-Puppe Amanda (bekannt aus der "Fastnacht in Franken") ankündigte, regte sich hörbare Vorfreude im Festausschuss: "Die ist toll."

Am Festdienstag ist Mariä Himmelfahrt. Der Feiertag ist wie geschaffen für den beliebten Gottesdienst der Schausteller. Um 17 Uhr steigt dann das Volksfest-Fußballspiel hinter der Jurahalle: Gegner des ASV Neumarkt ist der SB Chiemgau Traunstein.

Am Mittwoch ist der Seniorennachmittag, am Donnerstag der Tag der Menschen mit Behinderung. Beim zweite Familiennachmittag am Freitag tingelt der Jongleur Stefino auf Stelzen und mit Luftballons durch den Biergarten vor den Jurahallen.

Wie berichtet, fällt der Ringkampf am Sonntag in der Jurahalle flach, dafür gibt es am Nachmittag einen Weltrekordversuch im Maßkrugtragen. Zur Pferde- und Fohlenschau am Montag kommt Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt.

Zum 25. Mal fahren die Volksfestbusse der Stadtwerke; dieses Mal gelten Volksfest-Tickets werktags bereits ab 17.20 Uhr.

