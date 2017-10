Das Rizzi-Taxi: Umworbener Hingucker auf vier Rädern

NEUMARKT - Es ist der Hingucker schlechthin im Neumarker Straßenverkehr: Das Rizzi-Taxi, das seit Mitte April über die Pisten der Jurastadt fegt. Es war mit einer der ersten Werbeträger, der auf die Ausstellung des verstorbenen New Yorker Pop-Art-Künstlers, die am 1. September in Neumarkt öffnete und wegen des großen Andrangs gar um zwei Wochen verlängert worden ist.

Schau mir in die Augen, Kleines: Als Spiegelung in der Sonnenbrille macht das Rizzi-Taxis eine gute Figur.



Schau mir in die Augen, Kleines: Als Spiegelung in der Sonnenbrille macht das Rizzi-Taxis eine gute Figur. Foto: De Geare



Rizzi ist vor allem eines: Bunt, kleinteilig, wimmelig, die US-Antwort auf Ali Mitgutsch, den bekannten Münchner Maler der Wimmelbilder, für die sich Kinder und Erwachsene so begeistern können. Nicht anders ist es bei James Rizzi – auch seine Bilder ziehen den Betrachter ob ihrer bunten Detailfülle unweigerlich in den Bann.

Mit Folie beklebt

Es war also kein schlecher Werbe-Gag, als der Neumarkter Galerist Thomas Herrmann um die Jahreswende auch mit dem Neumarkter Taxi-Unternehmer Karsten Dittrich in Kontakt kam, der schon bisher die Werbeflächen seiner Taxis dem Neumarkter Tourismusverband zur Verfügung stellt. Nicht nur einen Rizzi-Bus sollte es geben, sondern auch ein Rizzi-Taxi. Mit Folie dekorierten die Macher den Toyota Prius Plus von Karsten Dittrich, ein absoluter Hingucker war geschaffen.

Der Toyota mit den Wimmelbildern an den Flanken ist erst ein Jahr alt, hat aber schon stolze 120000 Kilometer auf dem Tacho – auch wegen seines chicen Outfits. "Die Leute sagen schon, wenn sie anrufen, sie wollen mit dem Rizzi-Taxi fahren", sagt Karsten Dittrich. Er hat inzwischen auch schon zwei Kaufangebote für den exklusiven Wagen erhalten, aber dankend abgelehnt.

Zum einen, weil der Prius schon noch einige Jahre laufen muss, bevor er ihn wieder abgeben wird. Wenn überhaupt: Bernd Feil aus Stuttgart, der seit 2004 mit seinem Verlag "Art28" weltweiter Verleger Rizzis ist und sich den Nachlass des Künstlers 2011 sicherte, habe schon erklärt, dass es kein zweites Rizzi-Taxi geben werde. Und ein Unikat wie dieses, sagt der 54-jährige Taxi-Unternehmer, gebe man doch nicht aus der Hand.

Das Rizzi-Mobil in freier Wildbahn: Es gibt Kunden, sagt Taxler Karsten Dittrich, die bestellen bewusst das dem Künstler gewidmete Taxi.



Das Rizzi-Mobil in freier Wildbahn: Es gibt Kunden, sagt Taxler Karsten Dittrich, die bestellen bewusst das dem Künstler gewidmete Taxi. Foto: Foto: André de Geare



Das Rizzi-Taxi sei ein absoluter Hingucker, das mache Laune, sagt Dittrich. Als er seinerzeit gefragt worden war, ob er dabei sei bei der Rizzifizierung Neumarkts, habe er sofort zugesagt. Das Rizzi-Taxi hat es auch schon in zwei Taxler-Zeitschriften geschafft und ist damit auch bundesweit Gesprächsstoff.

In Neumarkt sowieso, sagt Norbert Rott. Er fährt für Dittrich, gerne auch mit dem Rizzi-Mobil. Es gebe schon Kunden, die wollten mit diesem Taxi gefahren werden, sagt er und lacht: "Kein Wunder, es ist halt nun mal der absolute Hingucker."

