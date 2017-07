Das sind die beliebtesten Urlaubs-Fotos von Paula Print

Online-Abstimmung beendet: Die vier besten Fotografen sind gekürt - Zeitungsente will weiter reisen - vor 4 Stunden

NEUMARKT - In den Pfingstferien haben wir Paula Print mit unseren Lesern auf Reise geschickt. Etliche Schnappschüsse haben uns erreicht, über die hier in einer Bildergalerie nach Schulnoten abgestimmt werden konnte. Nun stehen die vier besten Fotografen fest. Und für all diejenigen, die die Aktion verpasst haben: Paula Print will weiterreisen, wer nimmt sie mit?

Zur Abkühlung hat sich Wolfgang Schmidt mit Zeitungsente Paula und deren Töchterchen Paulinchen auf Kreta einen Eiskaffee gegönnt. © Foto: Schmidt



Insgesamt 758 Stimmen wurden im Online-Voting abgegeben. Die Bestnote mit 1,96 bekam das Foto von Wolfgang Schmidt, der die Zeitungsente nicht nur (inklusive Töchterlein Paulinchen) im Koffer mit nach Griechenland genommen hatte, sondern sie in einer typisch griechischen Taverne auch an seinem Eiskaffee schlürfen ließ.

„Irgendwann so berühmt sein wie Bergsteiger Reinhold Messner“: Auch für Wanderungen wie hier mit Andrea Schmidl ist Paula zu haben. © Foto: Andrea Schmidl



Die zweitbeste Paula-Knipserin erreichte die Note 2,29: Andrea Schmidl hatte die Zeitungsente in ihren Trekkingrucksack gestopft und sie mit auf den Großglockner genommen. Nun, nach der beendeten Online-Abstimmung, hat sie Paula zum zweiten Platz befragt.

Nach all den Ausflügen muss erst mal eine Pause her – mit Katrin Arnast bei einem Glas Rotwein auf Balkonien. © Foto: Katrin Arnast



Deren Antwort: "Ich werde jetzt die erste Profi-Bergsteiger-Legenden-Ente wie dieser Dingsbums Messner mit dem Mount Everest. Meine Mama Andrea ist zwar nicht sooo begeistert, weil sie mich nun öfter auf die Berge mit hoch tragen muss, aber so schlimm kann das gar nicht sein."

Zeitvertreib für die nächste Tour

Eine kleine Entschädigung für Andrea Schmidl und die anderen drei besten Fotografen halten die NN jedoch parat.

Strahlender Sonnenschein statt ekligem Regenwetter hat Paula Print mit Lara Hausleitner in Schottland genießen können. © Foto: Lara Hausleitner



Als Dankeschön fürs Mitmachen haben wir kleine Tüten gepackt, in denen sich unter anderem ein Kartenspiel, Buntstifte, eine Frisbee und ein Mini-Wasserball befinden. Ebenfalls solch ein Tütchen gibt es für Katrin Arnast, die Paula Print nach all den langen Reisen eine Pause auf ihrem Balkon verschafft hat. Ihr Bild kam auf eine Durchschnittsnote von 2,31 – das macht Platz drei.

Die viertbeste Fotografin ist Lara Hausleitner. Sie hatte der Zeitungsente Paula Print Schottland gezeigt und mit ihr auf der Isle of Skye festgestellt, dass es in Großbritannien nicht nur regnet, sondern man auch ganz tolles Wetter haben kann.

Die Gewinner wurden bereits benachrichtigt. Weil die Resonanz aber so gut war und weiterhin Bilder von Paula Print auf Urlaubsreisen – egal, ob nah oder fern – bei uns eintrudeln, werden wir die Reisen der Zeitungsente weiterverfolgen. Schicken Sie uns also weiterhin Ihre Schnappschüsse (im Querformat und nicht gephotoshopt) mit zwei, drei erklärenden Sätzen sowie Ihrer Telefonnummer (für Rückfragen) für die Bildergalerie auf www.nordbayern.de/neumarkt.

Eine kurze E-Mail an redaktion-neumarkt@pressenetz.de; Stichwort: "Paula" genügt.

Die Redaktion behält sich vor, Bilder, die Rechte Dritter, insbesondere urheberrechtliche Verwertungsrechte und Persönlichkeitsrechte verletzen könnten, von der Aufnahme in die Galerie auszuschließen.

Die Zeitungsente gibt es (je nach Größe für drei bis fünf Euro) in der NN-Geschäftsstelle, Mühlstraße 5 in Neumarkt: montags 7.30 bis 17 Uhr, dienstags bis donnerstags 7.30 bis 17.30 Uhr und freitags 7.30 bis 16 Uhr.

